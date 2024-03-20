Казахстан и КНР изменили компетентные органы по оказанию правовой помощи

Международное сотрудничество, Мажилис
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Тусупбекова Лаура
корреспондент
Наталия Буланова
выпускающий редактор

Мажилис на пленарном заседании ратифицировал Протокол о внесении изменений в Договор между Республикой Казахстан и Китайской Народной Республикой об оказании правовой помощи по гражданским и уголовным делам от 14 января 1993 года, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как отмечается в заключении, проект протокола уточняет функции судебных органов по оказанию правовой помощи в сфере исполнения решений и ходатайств иностранных судов на территории Казахстана, а также в части изменения компетентных учреждений обеих сторон.

Так, протоколом определены следующие центральные учреждения: со стороны Казахстана – Верховный суд, Генеральная прокуратура и Министерство юстиции; со стороны Китая – Министерство юстиции, Верховная Народная прокуратура и Верховный Народный Суд.

«Данные изменения исключат временные затраты как самих граждан, так и уполномоченных органов по перенаправлению ходатайств из компетентного органа до Верховного Суда договаривающихся сторон, что в свою очередь будет способствовать более быстрому разрешению вопросов защиты законных интересов граждан и юридических лиц», - говорится в заключении к документу.

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