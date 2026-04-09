В городе Самарканде он выступил на II Форуме казахской и узбекской научной и творческой интеллигенции, а также принял участие в заседании Комиссии по сотрудничеству между Сенатом Парламента Рес­публики Казахстан и Сенатом Олий Мажлиса Республики Узбекистан. Пути укрепления многостороннего взаимодействия и межрегиональных связей стали ключевой темой двусторонней встречи с председателем Сената Олий Мажлиса Танзилой Нарбаевой.

Выступая перед участниками форума, проводимого уже во второй раз, Маулен Ашимбаев отметил символичность этой встречи в год 35-летия независимости двух стран. По его словам, Казахстан и Узбекистан завершили этап становления государственности, и теперь пришло время наметить новые стратегические цели. Спикер Сената подчеркнул, что курс глав двух государств на создание прочного альянса наполняет отношения конкретным содержанием и укрепляет стабильность всего региона.

– Сегодня Казахстан и Узбекистан находятся в точке, когда характер двусторонних отношений выходит за пределы традиционного межгосударственного взаимодействия. Страны выступают соавторами будущего региона. Этот качественный переход стал возможным благодаря стратегическому курсу лидеров стран – Касым-Жомарта Токаева

и Шавката Мирзиёева. Их политическая воля, взаимное доверие, дружба и долгосрочное видение задали новую динамику нашему сотрудничеству. Инициатива двух президентов по формированию и укреплению прочного стратегического союза Казахстана и Узбекистана создает устойчивую основу для долгосрочного процветания стран. И наша ключевая задача – способствовать эффективной реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне, – сказал он в своем выступлении.

Маулен Ашимбаев отметил, что консолидация ученых и деятелей культуры двух стран на площадке форума способствует продвижению региональных интересов и подтверждает масштабное культурное возрождение Центральной Азии. Он остановился на нескольких ключевых направлениях взаимодействия научной и творческой интеллигенции и обозначил ряд задач, которые сторонам предстоит проработать совместно. Особое внимание было уделено вопросам научного и технологического суверенитета, образовательным программам, развитию сферы искусства и креативной индустрии.

– Казахстан активно формирует экосистему развития искусственного интеллекта. Вводится в строй уникальный международный центр – Alem AI. Президентом поставлена задача по превращению Казахстана в цифровое государство к 2029 году. Узбекистан также демонстрирует серьезные результаты в цифровой трансформации. Именно поэтому объединение усилий научного сообщества является стратегически необходимым для дальнейшего опережающего развития наших стран. Казахстан и Узбекистан могут стать странами, которые участвуют в формировании мировой повестки в этом направлении. Также важно способствовать формированию единого образовательного пространства Центральной Азии, укрепляя в том числе связи между молодыми людьми. Мы активно поддерживаем развитие сотрудничества между ведущими университетами, включая открытие филиалов ведущих вузов, запуск новых программ академической мобильности, проведение совместных форумов и научных стажировок, – акцентировал внимание председатель Сената Парламента РК.

Участники форума сошлись во мнении, что укрепление интеллектуальных и культурных связей Центральной Азии – это ключ к возвращению региона в число мировых лидеров в сфере науки, образования и искусства.

Со своей стороны председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева поблагодарила Казахстан за поддержку идей форума, фокус которого сосредоточен на расширении культурно-гуманитарных контактов и других важных направлений взаимодействия.

Свое видение перспектив укреп­ления двустороннего культурно-гуманитарного партнерства в ходе форума озвучили видные деятели науки, культуры и искусства обеих стран: народный писатель Казахстана Толен Абдик, президент Академии наук Узбекистана Шавкат Аюпов, вице-президент Нацио­нальной академии наук при Президенте РК Аскар Джумадильдаев, ректор Ташкентского государственного университета узбекского языка и литературы им. Алишера Навои Шухрат Сираджиддинов, писатель Алибек Аскаров, директор Национального центра археологии Фарход Максудов, ректор Карагандинского нацио­нального исследовательского университета имени академика Е. А. Букетова Нурлан Дулатбеков, директор Института государства и права Академии наук Узбекистана Мурод Турсунов, а также директор центра современной культуры «Целинный» Джамиля Нуркалиева.

Предложенные проекты призваны укрепить гуманитарные связи между Казахстаном и Узбекистаном, заложив основу для системного культурно-образовательного обмена. Интеграция усилий в области науки, литературы и искусства позволит достичь нового этапа партнерства и обеспечит поступательное сближение двух государств. Напомним, что I Форум научной и творческой интеллигенции Казахстана и Узбекистана по поручению Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева прошел в прошлом году в Астане.

В этот же день Маулен Ашимбаев провел двустороннюю встречу со своей коллегой Танзилой Нарбаевой, после чего председатели палат приняли участие в работе пятого заседания Комиссии по сотрудничеству между Сенатом Парламента РК и Сенатом Олий Мажлиса РУ. Сенаторы подвели промежуточные итоги работы комиссии и обсудили совместные проекты в различных отраслях.

– Президенты Касым-Жомарт­ Токаев и Шавкат Мирзиёев задают высокую динамику и планку двустороннему взаимодейст­вию. Особое место в этом направлении занимает межпарламентское сотрудничество. При активном содейст­вии Комиссии по межпарламентскому сотрудничеству было оперативно проработано и в марте 2025 года ратифицировано межправительственное Соглашение о регулировании деятельности Международного центра промышленной кооперации «Цент­ральная Азия». Еще одним важным результатом стало содействие подписанию в прошлом году межправительственной программы по увеличению взаимного товарооборота до 10 млрд долларов к 2030 году. Важным нашим общим достижением стала и реализация инициативы по запуску Межпарламентского форума государств Центральной Азии. Уверен, что межпарламентское взаимодействие двух стран и дальше будет последовательно расширяться, охватывая все ключевые направления – от политики и экономики до экологии, образования и культуры, – подчеркнул спикер Сената Парламента РК.

Участники заседания также обсудили вопросы дальнейшего развития регионального и межпарламентского сотрудничества, в том числе в рамках международных организаций.