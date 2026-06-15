Сборные Нидерландов и Японии встретились в стартовом матче ЧМ по футболу

Нидерланды и Япония представляют группу F на турнире

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Сборная Нидерландов и национальная команда Японии сыграли вничью в матче первого тура группового этапа чемпионата мира (ЧМ) 2026 года по футболу, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Lenta.ru

Встреча прошла на стадионе «AT&T Стэдиум» и завершилась со счетом 2:2.

На 51-й минуте гол забил защитник Нидерландов Вирджил ван Дейк. Через шесть минут счет сравнял нападающий Кейто Накамура. На 64-й минуте вновь вывел европейцев вперед полузащитник Крисенсио Саммервилл. На 89-й минуте Даити Камада закрепил финальный счет.

Нидерланды и Япония представляют группу F на турнире. Еще две команды квартета — Швеция и Тунис — сыграют сегодня, 15 июня.

Чемпионат мира по футболу-2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.