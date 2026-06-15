Новые авиарейсы и рост пассажиропотока: аэропорт Астаны подвел итоги полугодия

Дана Аменова
специальный корреспондент

В аэропорту прогнозируют дальнейшее увеличение пассажиропотока и количества рейсов за счет открытия новых авиамаршрутов, развития международного авиасообщения и расширения сотрудничества с отечественными и зарубежными авиаперевозчиками

Фото: пресс-служба аэропорта Астаны

С начала 2026 года Международный аэропорт Астаны обслужил 3 399 272 пассажира и обеспечил выполнение 27 540 рейсов - такие данные привели в пресс-службе воздушной гавани, сообщает Kazpravda.kz

В 2026 году маршрутная сеть Международного аэропорта Астаны пополнилась новыми международными направлениями. Благодаря открытию рейсов в Ларнаку (Кипр), Улан-Батор (Монголия), Гуанчжоу (Китай), Ереван (Армения) и Даламан (Турция) количество международных маршрутов увеличилось с 42 до 47.

Кроме того, пассажирам доступны полеты по 18 внутренним направлениям Казахстана.

С июня 2026 года увеличена частота рейсов по направлению Астана – Кызылорда. Если ранее по данному маршруту выполнялось 30 рейсов в неделю, то теперь их количество возросло до 33.

С 12 июня увеличена частота полетов по направлению Астана – Шымкент. Дополнительно в расписание введены 3 рейса в неделю, благодаря чему общее количество рейсов между двумя городами возросло с 60 до 63 в неделю.

Также увеличена частота полетов по направлению Астана – Алматы. Теперь между городами выполняется 195 рейсов в неделю, что на 5 рейсов больше по сравнению с предыдущим расписанием. Тем самым, с июня количество внутренних регулярных рейсов из Международного аэропорта Астаны увеличилось на 30% — с 752 до 984 рейсов в неделю.

В летний период также возобновлено авиасообщение с Балхашом, Урджаром и Ушаралом, что расширило возможности для путешествий по стране и развития внутреннего туризма.

Международный аэропорт Астаны продолжает работу по расширению географии полетов, развитию инфраструктуры и повышению уровня сервиса, обеспечивая пассажирам безопасные и комфортные условия для путешествий. Особое внимание уделяется повышению качества обслуживания пассажиров, совершенствованию клиентского сервиса и внедрению современных цифровых решений.

Стоит отметить, что одним из ключевых направлений развития станет модернизация терминала Т2. Проект предусматривает обновление внутренних пространств терминала, совершенствование пассажирской инфраструктуры, повышение пропускной способности отдельных зон обслуживания и создание более комфортных условий для пассажиров с учетом растущего пассажиропотока и современных международных стандартов качества.

Напомним, что в мае текущего года на аэродроме был завершён очередной этап плановых ремонтно-восстановительных работ.  В рамках проведённых мероприятий выполнены ремонт отдельных участков аэродромных покрытий, обновление маркировки, замена светосигнального оборудования, а также ряд других работ, направленных на обеспечение безопасной, надёжной и бесперебойной эксплуатации аэродромной инфраструктуры.

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