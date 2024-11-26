Казахстан намерен увеличить пропускную способность транзитных коридоров ТМТМ и «Север-Юг»

Министр транспорта РК Марат Карабаев на заседании правительства доложил о проводимой работе по развитию транспортных транзитных коридоров Казахстана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства

Он отметил, что в настоящее время активно ведется работа по увеличению пропускной способности транзитных коридоров ТМТМ и «Север-Юг».

«В связи с изменением в мире традиционных логистических маршрутов с каждым днем растет значимость коридора «Север-Юг». Пропускная способность коридора составляет 10 млн тонн в год. Объем фактически перевезенных грузов в текущем году составил 1,8 млн тонн. Учитывая потенциал коридора, планируется увеличить его пропускную способность до 20 млн тонн», — сказал Марат Карабаев.

Для этого, как отметил министр, в июле текущего года подписана Дорожная карта по синхронному развитию коридора с Ираном, Туркменистаном и Россией. С целью привлечения грузопотока по данному коридору Казахстаном предоставлены специальные тарифные скидки в размере 50% на транзитные перевозки.

Кроме того, ведется работа по созданию Единого логистического оператора на восточном маршруте «Север-Юг» по аналогии Объединенной транспортно-логистической компании (ОТЛК). В настоящее время казахстанской и российской сторонами уже пройдены подготовительные процедуры для создания совместного предприятия. Ожидается позиция туркменской стороны по участию в данном проекте. Отмечено, что за 10 месяцев текущего года по коридору ТМТМ объем перевозок вырос на 68% и составил 3,8 млн тонн.