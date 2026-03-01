Фото: Eric Bolte-Imagn Images

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Монреаль Канадиенс» на своей площадке принимал «Вашингтон Кэпиталз». Хозяева одержали уверенную победу со счётом 6:2, передает Kazpravda.kz

В составе канадского клуба голами отметились Коул Кофилд, на счету которого дубль, а также Майк Мэтисон и Кирби Дак.

У гостей автором «дубля» стал российский форвард и капитан столичной команды Александ Овечкин. На его счету теперь 921 гол в регулярных чемпионатах НХЛ и 77 — в Кубке Стэнли.

По этому показателю звездный российский нападающий занимает второе место в истории лиги, уступая канадцу Уэйну Гретцки (1016 шайб, 894 – в регулярном чемпионате, 122 – в плей-офф). Отставание Овечкина от Гретцки по голам в НХЛ с учётом плей-офф теперь составляет 18 шайб.