25 млн тенге выманил лже-сотрудник СЭР у главы компании в Шымкенте

Департамент АФМ по городу Шымкент установил, что в сентябре 2025 года гражданин, представляясь сотрудником службы экономических расследований, обманным путем завладел 25 млн тенге у руководителя одной из местных компаний, сообщает Kazpravda.kz

По информации АФМ, деньги были получены под предлогом оказания содействия в исключении медицинского учреждения из списка субъектов, планируемых к проверке.

Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Досудебное расследование продолжается.

Агентство по финансовому мониторингу просит граждан быть бдительными, проверять информацию через официальные источники и не поддаваться на уловки мошенников.

При столкновении с подобными фактами просьба сообщить об этом в Агентство по номеру 1458 либо через Telegram-бот «АФМ Insider» (https://t.me/afm_insider_bot), добавили в АФМ.