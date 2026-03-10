«Барыс» одержал сухую победу над «Амуром» в Хабаровске

Хоккей
21
Азамат Серикбаев
Шеф-редактор

Дублем отметился американский форвард гостей Майк Веккионе, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: hcbarys.kz

Если первый период получился безголевым, то в начале второй двадцатиминутки казахстанский клуб сумел реализовать большинство усилиями нападающего Алихана Омирбекова - 0:1. На последней минуте второго периода американский форвард гостей Майк Веккионе удвоил преимущество «Барыса» - 0:2.

В заключительной двадцатиминутке хабаровчане обрушили град атак на владения Никиты Бояркина, перебросав гостевую команду со счетом 12:4. Однако хоккеисты «Барыса» сумели выстоять под натиском хозяев льда и на предпоследней минуте матча всё тот же Веккионе отправил третью шайбу в пустые ворота «Амура», установив окончательный счет - 0:3.

Отметим также, что голкипер гостей Никита Бояркин оформил первый «сухарь» в регулярном сезоне чемпионата КХЛ.

В следующем матче (12 марта) столичный «Барыс» отправится во Владивосток, где встретится с местным «Адмиралом», который находится на последнем месте в турнирной таблице.

#чемпионат #хоккей #Барыс #КХЛ

