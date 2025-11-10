По инициативе афганской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Республики Казахстан Ермека Кошербаева с Министром иностранных дел Афганистана Амиром Ханом Муттаки, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МИД

Фото: МИД РК

В ходе беседы Е.Кошербаев выразил соболезнование афганскому народу в связи с недавними разрушительными землетрясениями и сообщил о планах Казахстана направить в ближайшее время в Кабул гуманитарную миссию, в состав которой войдут медицинские специалисты, а также медикаменты и предметы первой необходимости.

А.Муттаки поблагодарил казахскую сторону за неизменную поддержку и внимание к нуждам афганского народа, отметив направленные в текущем году две партии гуманитарной помощи общим объёмом 3,7 тыс. тонн.

Собеседники обсудили ключевые аспекты двустороннего и многостороннего взаимодействия, подтвердив обоюдную готовность к дальнейшему укреплению дружественных и взаимовыгодных отношений. Особое внимание уделено развитию сотрудничества в торговле, банковской и горно-металлургической отраслях, а также в сфере цифровых технологий.

По итогам переговоров министры подтвердили намерение продолжать поступательное развитие казахско-афганского сотрудничества и договорились далее поддерживать активный политический диалог.

Ранее сообщалось, что число погибших в результате землетрясения, произошедшего 31 августа, в Афганистане превысило 2,2 тысячи человек. Также мировые СМИ сообщали, что в начале ноября в Афганистане произошло еще одно землетрясение, которое лишило жизни как минимум 20 человек.