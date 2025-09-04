3640 человек пострадали, получив различные травмы, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Число погибших в результате землетрясения в Афганистане превысило 2,2 тысячи, пострадали свыше 3,6 тысячи человек, сообщает новостной портал Ariana news со ссылкой на заместителя пресс-секретаря властей Афганистана Хамдуллу Фитрата.

Ранее сообщалось о 1450 погибших.

«Согласно последним данным о жертвах землетрясения, число погибших увеличилось до 2205, 3640 человек пострадали», - говорится в сообщении.

Землетрясение магнитудой 6 баллов с афтершоками произошло на востоке Афганистана незадолго до полуночи 31 августа. Стихия затронула провинции Кунар, Лагман и Нангархар, разрушив многие деревни и перегрузив систему здравоохранения, уже ослабленную годами конфликтов, бедности и стихийных бедствий.

