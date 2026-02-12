Казахстан отправил в Китай поезд с кормовой мукой

Контейнерный поезд с кормовой мукой отправлен в Китай при содействии Продкорпорации. Объем партии составил 12,3 тыс. тонн. Поставщиком продукции выступило ТОО «Қапшағай бидай өнімдері», импортер - Shandong Hi-speed Qilu International Land Port Development Co. Ltd., передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на МСХ РК

Фото: пресс-служба МСХ РК

Отгрузки ведутся в развитие договоренностей, достигнутых в ходе визита делегации Министерства сельского хозяйства РК в Пекин. Напомним, в октябре 2025 года Продкорпорация подписала соглашение с Shandong Hi-speed Qilu о сотрудничестве в сфере экспорта зерновых, кормовых и масличных культур из Казахстана в Китай. В рамках контракта из запланированных 35,4 тыс. тонн кормовой муки уже поставлено заказчикам 22,9 тыс. тонн продукции.

Китайский рынок в последние два года демонстрирует устойчивый спрос на кормовую муку казахстанского производства. В ответ отечественные агропроизводители наращивают объемы поставок. По итогам 2025 года экспорт кормовой муки в соседнюю страну превысил 2,6 млн тонн, что в два раза больше показателей предыдущего года.

Продвижению казахстанской переработанной агропродукции на внешние рынки способствуют меры поддержки экспорта по линии Продкорпорации. С 2024 года национальный зерновой оператор реализует программу консолидации экспортных партий сельхозпродукции, которая помогает формировать крупные поставки и выстраивать логистику. За два года аграрии отправили зарубежным покупателям растениеводческую продукцию на сумму порядка 58 млн долларов. В основном это зерновые и масличные культуры, подсолнечное масло и кормовая мука. При поддержке Продкорпорации восточно-казахстанский перерабатывающий завод Altyn Shygys поставил китайской государственной компании Sinograin партию подсолнечного масла, а в последствии продолжил сотрудничество с китайскими партнерами напрямую.

Таким образом, нацоператор фактически выполняет роль проводника для казахстанских переработчиков на внешние рынки, снижая входные барьеры и создавая условия для самостоятельного экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью.

Ранее из Казахстана в Китай прибыло около 2 000 тонн льняных семян. 

