Из Казахстана в Китай прибыло около 2000 тонн льняных семян

90
Айман Аманжолова
корреспондент

В город Иньчуань, административный центр Нинся-Хуэйского автономного района на северо-западе Китая, в рамках трансграничных грузоперевозок Китай-Центральная Азия из Казахстана прибыло 1767 тонн льняных семян, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Синьхуа

Фото: Синьхуа

Своевременно доставленное сельхозсырье будет переработано в высококачественное растительное масло, которое поступит на предновогодний рынок для удовлетворения повышенного спроса потребителей по случаю празднования традиционного китайского Нового года по лунному календарю /Чуньцзе, праздник Весны/, который в этом году приходится на 17 февраля.

Как сообщил интернет-портал chinanews.com.cn, эта крупная партия льняных семян после пересечения китайско-казахстанской границы через КПП Хоргос в бондовом режиме была доставлена в южный грузовой парк Иньчуаньского железнодорожного логистического центра. Оттуда они незамедлительно были перевезены автотранспортом в комплексную бондовую зону города, где и претерпят глубокую переработку. Изготовленное из семян льна пищевое масло поступит в продажу на рынки самого города Иньчуань и прилегающих к нему районов.

Нинся-Хуэйский АР является одним из основных китайских районов по переработке и потреблению льняных семян. Запуск ж/д маршрутов грузоперевозок Китай-Центральная Азия сделал трансграничную доставку этой агропродукции дешевле и быстрее, а также помог в обеспечении стабильных поставок сырья для местных предприятий АПК, отметили отраслевые предприниматели.

Согласно сообщению, в настоящее время Иньчуаньский железнодорожный логистический центр мобилизует всевозможные транспортные ресурсы для обеспечения предпраздничных поставок, касающихся основных потребностей населения, таких как молочные продукты, мука и рис, а также свежие овощи. 

Ранее грузовой поезд с товарами из Китай выехал в Азербайджан через Казахстан. 

 

#Казахстан #Китай #лен

