Казахстан - первая страна в СНГ и Центральной Азии, которая проводит такой референдум - Ерлан Карин

Референдум
129
Дана Аменова
корреспондент

Государственный советник РК Ерлан Карин проголосовал на референдуме по АЭС, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на 24.kz

Фото: Акорда

На пространстве СНГ и Центральной Азии впервые проводится референдум по вопросу строительства АЭС. Этот факт настолько же важен, насколько сам вопрос, который вынесен сегодня на голосование.

Таким мнение поделился государственный советник Ерлан Карин, который одним из первых проголосовал на референдуме. Своим конституционным правом он воспользовался на участке N164, расположенном в здании Национальной академической библиотеки. 

«Я бы со своей стороны отметил важность не только того вопроса, который выносится на референдум, но и сам факт проведения такого референдума. Для меня как политического эксперта важно отметить это, потому что на пространстве СНГ и в Центральной Азии Казахстан - первая и единственная страна, которая проводит референдум по такому вопросу. Сам факт проведения референдума показывает расширение диалога между гражданами, обществом и государством в широком геополитическом окружении. Это показывает новый этап развития общественно-политического диалога. Мне кажется, это знаковый момент формирования новой политической культуры», – пояснил Ерлан Карин.

Напомним, несколько дней назад Ерлан Карин в своем Telegram-канале написал о том, что референдум по строительству АЭС  войдет в историю как из одна из самых продолжительных кампаний.

#госсоветник #Ерлан Карин #АЭС #референдум

Популярное

Все
Референдум-2024: Избирательные участки открылись в Астане
Референдум о строительстве АЭС вызывает повышенный интерес международных наблюдателей
Всенародный референдум по вопросу строительства АЭС проходит в Казахстане
Токаев: «В Казахстане должен работать международный консорциум, который будет состоять из мировых компаний»
В ЦКР состоялись встречи с международными наблюдателями
Референдум-2024: казахстанцы проголосовали в Южной Корее и Японии
Токаев о референдуме: «Какое бы решение ни принял народ, государство будет руководствоваться его волей. Уверен, будет принято верное решение»
Министр обороны наградил именными часами солдат, боровшихся с паводками
Премьер проголосовал на референдуме
Глава государства оценил работу правительства
Общественный порядок во время плебисцита обеспечивают 33 тыс. полицейских и военнослужащих
«Казахстан справился со стихийным бедствием без посторонней помощи» – президент о весенних паводках
Спикер Мажилиса проголосовал на референдуме
Глава НЯЦ сделал свой выбор на референдуме по АЭС
Сборная Казахстана по футзалу поднялась на второе место в европейском рейтинге от УЕФА
Спикер Сената принял участие в референдуме
Почти 18% граждан, включенных в списки, проголосовали на референдуме по состоянию на 10:00
Референдум-2024: глава Администрации президента отдал свой голос
На избирательных участках Астаны образовались очереди
Казахстанские студенты в Турции проявляют активность на плебисците
Аул Бозанбай, что в 65 километрах от Усть-Каменогорска, в октябре будет встречать гостей со всего мира
Кто он, основатель Семипалатной крепости?
Ломать - не строить: водоканал в Шымкенте хотят вернуть государству
Жезказган увеличит потребление питьевой воды из подземных источников
Майра и Акжолтай Байчукеновы шагают по жизни рука об руку 61 год
Какую погоду ждать казахстанцам в октябре
Казахстанский певец выступил на телешоу Андрея Малахова
Молодая семейная пара педагогов из Алматы планирует переехать в сельскую местность
Казахстан выступил на общих дебатах 79-й сессии Генассамблеи ООН
В курортных зонах Катон-Карагай и Зайсан построят новые аэропорты
Марк Рютте стал 14-м генсеком НАТО
Ерлан Карин встретился с Владимиром Мединским
По делу о взрыве на АЗС в Дагестане задержан ее владелец
Ресторан с 250 людьми загорелся в Жамбылской области
Нужны дополнительные мощности
Безопасность превыше всего
Преступные группы вымогателей задержаны в трех регионах РК
Токаев: Все наши реформы носят необратимый характер
Мобильный интернет в Казахстане дешевле, чем в 85% других стран
Атомная генерация – энергетическая альтернатива
Растущее энергопотребление свидетельствует об устойчивом росте экономики
Труба пока не готова
На энергетической безопасности экономить... опасно
Снег ожидается в некоторых регионах Казахстана на выходных
Паралимпиада: расписание на субботу
Казахстанцы просят изменить призывной возраст срочников
Перуашев прокомментировал задержание своего заместителя
Отбасы банк и акимат области Жетісу запускают жилищную программу для жителей районов и сел
Не нужно путать атомную бомбу и мирный атом!
В Атырау появится дендрологический парк
Шоу мирового уровня: иностранцы поделились впечатлениями от концерта Димаша Кудайбергена в Астане
Группа общественников побывала на экскурсии в учебном центре Института ядерной физики
Совещаются молодые атомщики
Школьница находилась в секс-рабстве в Кызылорде: стали известны подробности дела
В Таразе начали подготовку специалистов для химической промышленности
Президент назначил новых послов Казахстана в ряде стран
«Сам просил»: подростки грозились сбросить ребенка с балкона в Астане
Члены Народного штаба за строительство АЭС провели встречи с жителями Туркестанской области
Иностранные гости – о ВИК в Астане: «Это удивительно, невероятно и круто»
Во избежание идентификации астанчанин заклеивал бумагой госномер авто

Читайте также

Явка на референдум составила более 60%
Айдос Сарым - о референдуме: Апелляция к народу – сильный и…
100-летние казахстанцы голосуют на референдуме
Эксперт высказалась о значении референдума для казахстанско…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]