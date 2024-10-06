Казахстан - первая страна в СНГ и Центральной Азии, которая проводит такой референдум - Ерлан Карин

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На пространстве СНГ и Центральной Азии впервые проводится референдум по вопросу строительства АЭС. Этот факт настолько же важен, насколько сам вопрос, который вынесен сегодня на голосование.

Таким мнение поделился государственный советник Ерлан Карин, который одним из первых проголосовал на референдуме. Своим конституционным правом он воспользовался на участке N164, расположенном в здании Национальной академической библиотеки.

«Я бы со своей стороны отметил важность не только того вопроса, который выносится на референдум, но и сам факт проведения такого референдума. Для меня как политического эксперта важно отметить это, потому что на пространстве СНГ и в Центральной Азии Казахстан - первая и единственная страна, которая проводит референдум по такому вопросу. Сам факт проведения референдума показывает расширение диалога между гражданами, обществом и государством в широком геополитическом окружении. Это показывает новый этап развития общественно-политического диалога. Мне кажется, это знаковый момент формирования новой политической культуры», – пояснил Ерлан Карин.

Напомним, несколько дней назад Ерлан Карин в своем Telegram-канале написал о том, что референдум по строительству АЭС войдет в историю как из одна из самых продолжительных кампаний.