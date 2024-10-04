Карин: Кампания референдума по АЭС – самая продолжительная в истории РК

Политика , Мнения , АЭС
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Дана Аменова
корреспондент

Госсоветник РК Ерлан Карин в своем Telegram-канале высказался о значимости предстоящего политического события 

Фото: akorda.kz

Сегодня завершается информационно-разъяснительная кампания референдума по вопросу строительства в Казахстане атомной электростанции, длившаяся ровно 400 дней. В политической истории современного Казахстана это, пожалуй, самая продолжительная кампания.

Почему 400 дней?! Потому что идею проведения референдума глава государства впервые высказал еще в прошлом году – 1 сентября 2023 года в своем очередном Послании. Тот день фактически и стал началом большой кампании референдума.

За это время в каждом регионе прошли общественные слушания, в информационном пространстве состоялись содержательные дискуссии экспертов и общественников. В целом нынешняя кампания проходила в спокойном и конструктивном ключе.

Стоит еще отметить, что в ходе этой кампании общественные силы страны впервые консолидировались не по политическим, а по экономическим мотивам.

По инициативе партии Amanat 6 политических партий и более 20 общественных объединений создали Народный штаб «За строительство АЭС». Члены Штаба провели встречи с жителями всех регионов, в которых также участвовали ведущие эксперты и специалисты в сфере энергетики.

В итоге у наших граждан была возможность сформировать свое взвешенное мнение о перспективах развития атомной энергетики в Казахстане.

#госсоветник #строительство #Карин #АЭС #референдум

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