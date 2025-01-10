Казахстан поддержал инициативу ИКАО

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Казахстан первым в Центральной Азии поддержал инициативу ИКАО, приняв Национальный план по снижению выбросов СО2 в окружающую среду, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтранспорта

Для реализации целей устойчивого развития ООН по борьбе с изменением климата, а также поддержки инициативы Международной организации гражданской авиации ИКАО по уменьшению воздействия авиации на глобальный климат, авиационными властями РК был принят Национальный план по снижению выбросов углекислого газа (СО2) в авиационном секторе.

Национальный план направлен на существенное сокращение воздействия авиации на окружающую среду, с учетом растущих вызовов, связанных с изменением климата и устойчивого развития.

В рамках плана предусмотрено внедрение ряда инициатив, включая меры по улучшению инфраструктуры аэропортов с применением энергоэффективных технологий, выработку согласованных мер по переходу субъектов отрасли на устойчивое авиационное топливо (SAF), законодательные поправки по поддержке программы ИКАО по компенсации углеродных выбросов.