Казахстан поддержал инициативу ИКАО

Международное сотрудничество,Транспорт,Экология
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Республика приняла Национальный план по снижению выбросов углекислого газа (СО2) в авиационном секторе

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Казахстан первым в Центральной Азии поддержал инициативу ИКАО, приняв Национальный план по снижению выбросов СО2 в окружающую среду, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтранспорта

Для реализации целей устойчивого развития ООН по борьбе с изменением климата, а также поддержки инициативы Международной организации гражданской авиации ИКАО по уменьшению воздействия авиации на глобальный климат, авиационными властями РК был принят Национальный план по снижению выбросов углекислого газа (СО2) в авиационном секторе.

Национальный план направлен на существенное сокращение воздействия авиации на окружающую среду, с учетом растущих вызовов, связанных с изменением климата и устойчивого развития.

В рамках плана предусмотрено внедрение ряда инициатив, включая меры по улучшению инфраструктуры аэропортов с применением энергоэффективных технологий, выработку согласованных мер по переходу субъектов отрасли на устойчивое авиационное топливо (SAF), законодательные поправки по поддержке программы ИКАО по компенсации углеродных выбросов.

«Принятие плана является частью обязательств Казахстана по выполнению международных соглашений в области изменения климата. Национальный план будет реализовываться при активном участии всех заинтересованных сторон, а также субъектов отрасли гражданской авиации. Результаты его внедрения будут отслеживаться на регулярной основе для корректировки действий и повышения их эффективности», – добавили в госоргане.

#Казахстан #соглашение #транспорт #выбросы #ИКАО

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