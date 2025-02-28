Казахстан продолжает нуждаться в хирургах, педиатрах и терапевтах

Здравоохранение
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Венера Баталова
корреспондент

В Минздраве рассказали, как решают проблему с кадрами

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В 2024 году дефицит врачей в Казахстане сократился на 19% – с 4 864 до 3 954 специалистов. При этом в перечне наиболее дефицитных специалистов остаются терапевты, врачи общей практики, акушеры-гинекологи, анестезиологи-реаниматологи, хирурги и педиатры. Об этом было заявлено на заседании коллегии Министерства здравоохранения РК, сообщает Kazpravda.kz

В Минздраве озвучили принимаемые для решения проблемы меры.

Так, с целью закрепления кадровых ресурсов здравоохранения на законодательном уровне приняты меры социальной поддержки на селе. На сегодня проведены единовременные выплаты 207 медицинским работникам по остродефицитным специальностям.

Кроме того, меры социальной поддержки получили  544 врача, прибывшие на постоянное место работы, в том числе 226 выпускников 2024 года.

В целях правовой защиты медработников принят закон о страховании профессиональной ответственности, которым охвачены 164 тысячи специалистов.

Также Министерство здравоохранения увеличило квоты на подготовку узких специалистов с 1 500 до 2 500 мест и внедряет Национальную систему учёта кадров (СУР 2.0) для равномерного распределения специалистов по регионам.

#дефицит #врачи #хирурги #терапевты #педиатры

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