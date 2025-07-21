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Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О ратификации Договора об углублении и расширении союзнических отношений между Республикой Казахстан и Кыргызской Республикой», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Как сообщалось ранее, Договор предусматривает расширение партнерства в политической, воен­ной, торгово-экономической, инвестиционной, сельскохозяйственной, транзитно-транспортной, водно-энергетической, образовательной, научно-технической и культурно-гуманитарной сферах. Согласно нормам договора, стороны также поддерживают дальнейшее развитие и укрепление межпарламентских связей.