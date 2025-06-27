фото пресс-службы Сената Парламента РК

Маулен Ашимбаев подчеркнул, что сенаторами проделана комплексная работа по законодательному обеспечению реформ, иницииро­ванных Главой государства. Рассмотрены 89 законов, 75 из которых одобрены, 14 возвращены в Мажилис с предложенными новыми редакциями отдельных статей.

– В ходе сессии была проделана большая работа по законодательному обеспечению поручений Главы государства Касым-Жомарта­ Кемелевича Токаева. В частности, приняты новые Бюджетный и Налоговый кодексы, разработанные по поручению Главы государства. Принятый Водный кодекс формирует законодательную основу для эффективного использования водных ресурсов. Одобрен также закон, придающий городу Туркес­тану особый статус. Кроме того, на сегодняшнем заседании мы рассмотрели пакет поправок, нацеленный на решение вопросов в сфере обязательного социального медицинского страхования. Оптимизированы нормы уголовного законодательства. Надеемся, что эти законы будут способствовать эффективной реализации реформ Главы государства, – сказал Маулен Ашимбаев в своем выступлении.

Отдельно остановился спикер Сената на итогах работы палаты по укреплению взаимодействия с регионами. Было отмечено, что в этом году на новый качественный уровень вышла деятельность Совета по работе с маслихатами: проведено около 50 совместных мероприятий и впервые в этом году состоялось расширенное заседание. Вместе с тем продолжается планомерная и системная работа депутатских групп «Бір ел – бір мүдде» и «Өңір», а также Совета по инклюзии и Парламентской комиссии по мониторингу реализации национальных целей и задач в области устойчивого развития и других экспертных площадок.

Как было отмечено председателем палаты, в ходе предстоящих в летний период выездов в регио­ны основная задача депутатов – встречаться с гражданами, экс­пертным сообществом, активно изучать актуальные вопросы на местах. В рамках следующей сессии поднимаемые казахстанцами вопросы будут прорабатываться с заинтересованными сторонами.

– В ходе сессии в Сенате прошло три парламентских слушания, четыре правительственных часа, более 50 выездных заседаний комитетов, а также около 90 круглых столов и встреч. Кроме того, сенаторами были инициированы и направлены в госорганы около 170 депутатских запросов с предложениями путей решения актуальных проблем. На совместном заседании палат мы будем рассматривать отчеты Правительства и Высшей аудиторской палаты. Затем подведем итоги очередной сессии Парламента и начнем нашу работу в регионах. На встречах с общественностью стоит изучить предложения жителей и проблемы на местах. Все это станет основой нашей предстоящей деятельности в следующей сессии, – заключил Маулен Ашимбаев.

Рассмотренный сенаторами Закон «О ратификации Договора об углублении и расширении союзнических отношений между Республикой Казахстан и Кыргызской Республикой» направлен на углубление сотрудничества в противодействии новым вызовам и угрозам безопасности. Договор предусматривает расширение партнерства в политической, воен­ной, торгово-экономической, инвестиционной, сельскохозяйственной, транзитно-транспортной, водно-энергетической, образовательной, научно-технической и культурно-гуманитарной сферах. Согласно нормам договора, стороны также поддерживают дальнейшее развитие и укрепление межпарламентских связей.

Также одобрена ратификация Соглашения о займе (Проект ускоренной цифровизации для инклюзивной экономики Казахстана) между РК и Международным банком реконструкции и развития, которое нацелено на реализацию проекта по обеспечению устойчивой цифровой инфраструктуры в сельской местности.

Важные поправки по вопросам обязательного социального медицинского страхования и оказания медицинских услуг были разработаны в рамках реализации Послания Главы государства и ставят своей целью повышение доступности и качества медицинской помощи. Нормы закона нацелены на внедрение механизмов прозрачности и подотчетности в сфере финансирования медицинской помощи. В частности, предусматриваются расширение принципов ОСМС и поэтапное изменение ставок взносов государства, а также защита статуса застрахованного при временных перерывах уплаты взносов.

Рассмотрели депутаты также и поправки по вопросам развития столицы и городов республиканского значения, национальных проектов, предпринимательства и оптимизации функций государственных органов. Документ предусматривает расширение полномочий местных представительных и исполнительных органов столицы и городов рес­публиканского значения по вопросам обеспечения доступной среды, соблюдению дизайн-кода, установке и функционированию нестационарных объектов, а также регламентацию санитарно-защитной зеленой зоны столицы.

Усиление уголовно-правовой охраны конституционных ценностей казахстанского общества предусматривает Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам оптимизации уголовного законодательства РК». Вводятся такие составы уголовных правонарушений, как принуждение к вступлению в брак, сталкинг, незаконная банковская, микрофинансовая, коллекторская деятельность, усиливается защита прав «свидетеля, имеющего право на защиту», а также появляется право адвоката вносить в суд документ, противоположный обвинительному акту – акт защиты.

В ходе заседания палаты сенаторы также рассмотрели Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам военно-патриотического воспитания, воинской службы и перераспределения функций отдельных центральных государственных органов». Нормы докумен­та предус­матривают усиление военно-патриотического воспитания граждан, систематизацию всех видов военной подготовки в организациях образования, совершенствование воинского учета и призыва на воинскую службу, а также повышение престижа воинской службы.

В ходе заключительного в этой сессии заседания палаты депутаты рассмотрели представление Президента об освобождении от должностей судей Верховного суда Республики Казахстан. По итогам рассмотрения сенаторы приняли решение дать согласие на представление Главы государства об освобождении от долж­ностей судей Досжана Амира и Германа Нурбаева.

Кроме того, сенаторы озвучили свои депутатские запросы.