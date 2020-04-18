Казахстан ратифицировал соглашение с США о консульских привилегиях и иммунитетах

Политика
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Глава государства подписал Закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Соединенных Штатов Америки о консульских привилегиях и иммунитетах", сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс- службу Президента РК.

Текст закона публикуется в печати.

Как отметил министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди, подписанное Соглашение регламентирует вопросы, связанные с обеспечением дипломатического иммунитета и привилегий консульским должностным лицам, консульским служащим и членам их семей.

"А именно на взаимной основе предоставляются юрисдикционные иммунитеты, освобождаются от налогов, сборов и пошлин в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических отношениях 1961 года. Усиление Казахстаном и США иммунитетов и привилегий позитивно отразится на условиях их деятельности. Таким образом, одним из важных направлений сотрудничества с США является создание благоприятных условий для сотрудников консульской и дипломатической служб", – сказал глава МИД.

Он также подчеркнул, что реализация Соглашения повысит эффективность представления и защиты интересов граждан Республики Казахстан в Соединенных Штатах Америки.

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