Казахстан ратифицировал соглашение со странами СНГ об охране авторских прав в интернете

Соглашение направлено на урегулирование вопросов использования объектов авторского права и смежных прав в цифровой среде.

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Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Закон Республики Казахстан «О ратификации Соглашения о сотрудничестве государств – участников СНГ по охране и защите прав на объекты авторского права и смежных прав в информационно-телекоммуникационных сетях», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Как отмечается в заключении к документу, соглашение разработано с целью разработки и реализации мер, направленных на создание механизмов противодействия нарушению прав на объекты авторского права и смежных прав в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в Интернете.

Соглашение направлено на урегулирование вопросов использования объектов авторского права и смежных прав в цифровой среде, в том числе в Интернете на территории государств – участников Содружества.

«На основании правовой экспертизы, проведенной РГП «Институт законодательства и правовой информации РК» Министерства юстиции РК в соглашении не выявлено противоречий Конституции, международным обязательствам и действующему законодательству Республики Казахстан, в том числе в части соблюдения прав и свобод человека. Уровень эффективности положений Соглашения оценен как высокий. Уровень рисков – низкий», – говорится в заключении.

Текст закона публикуется в печати.