Дрон помог найти заблудившуюся девушку в СКО

Она находилась на кукурузном поле

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Кызылжарском районе проводились поиски 32-летней девушки, которая заблудилась в поле между селами Якорь и Петерфельд, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС

Она направлялась пешком в сторону села Петерфельд, однако сбилась с пути.

По результатам пеленгации сигнала мобильного телефона район поиска был определен вблизи птицефабрики в селе Якорь.

Для обследования территории спасатели использовали беспилотный летательный аппарат.

С помощью дрона девушку обнаружили в кукурузном поле, примерно в 2 километрах от села Якорь. В медицинской помощи не нуждалась.