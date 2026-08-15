Дрон помог найти заблудившуюся девушку в СКО

Происшествия

Она находилась на кукурузном поле

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Кызылжарском районе проводились поиски 32-летней девушки, которая заблудилась в поле между селами Якорь и Петерфельд, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС

Она направлялась пешком в сторону села Петерфельд, однако сбилась с пути.

По результатам пеленгации сигнала мобильного телефона район поиска был определен вблизи птицефабрики в селе Якорь.

Для обследования территории спасатели использовали беспилотный летательный аппарат.

С помощью дрона девушку обнаружили в кукурузном поле, примерно в 2 километрах от села Якорь. В медицинской помощи не нуждалась.

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