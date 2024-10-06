«Казахстан справился со стихийным бедствием без посторонней помощи» – Президент о весенних паводках

Половодье 2024-го года стало крупнейшим в стране за последние 80 лет, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: МЧС РК

На брифинге после голосования на референдуме лидера Казахстана спросили о том, какие выводы были сделаны после беспрецедентных весенних паводков.

«Выводы делаются, но обратите внимание на то, что подобного рода стихийные бедствия захлестнули фактически весь земной шар. Буквально недавно большие наводнения произошли в Центральной Европе, до этого ураган прошел в США, во Вьетнаме был очень большой ураган», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Такие стихийные бедствия, отметил он, трудно предсказать, но быть готовыми к ним и принимать превентивные меры обязательно нужно.

«Поэтому меры были приняты. Заметьте, без посторонней помощи Казахстан справился с этой проблемой, со стихийными бедствиями. Мы мобилизовали финансовые и человеческие ресурсы. Благодаря активной работе правительства и акимов мы смогли преодолеть все последствия. Пострадавшие во время паводков получили новое жилье. Я обещал, что никто не останется в стороне, и в основном мы эту задачу выполнили», – отметил глава государства.

Паводок 2024-го года стал крупнейшим в Казахстане за последние 80 лет.