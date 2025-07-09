Казахстан стал лучшим на Кубке мира World Boxing
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Национальная сборная нашей страны по боксу выиграла медальный зачет Кубка мира, прошедшего в Астане под эгидой Всемирной федерации World Boxing. На домашнем турнире казахстанцы завоевали восемь золотых, четыре серебряные и четыре бронзовые медали. Второе место в общекомандном зачете у сборной Бразилии: четыре золотые, две серебряные и одна бронзовая награды. Тройку лучших команд турнира замкнула Индия: три золотые, пять серебряных и три бронзовые медали.