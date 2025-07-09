Победителями турнира, который очень символично завершился в День столицы, стали Санжар Ташкенбай (выступавший в весе до 50 кг), Махмуд Сабырхан (до 55 кг), Сабыржан Аккалыков (до 75 кг), Бекзад Нурдаулетов (до 85 кг), Айбек Оралбай (свыше 90 кг), Назым Кызайбай (до 48 кг), Виктория Графеева (до 60 кг) и Наталья Богданова (до 70 кг). Серебряные призеры Кубка мира – Нурбек Оралбай (до 80 кг), Алуа Балкибекова (до 51 кг), Надежда Рябец (до 75 кг) и Елдана Талипова (свыше 80 кг). С бронзовыми медалями выступление закончили Ертуган Зейнуллинов (до 65 кг), Сагындык Тогамбай (до 90 кг), Айдана Забынбекова (до 57 кг) и Аида Абикеева (до 65 кг).

Кубок от World Boxing – это абсолютно новый турнир, который приковал внимание всего боксерского мира. Напомним, что организацию World Boxing создали как альтернативу IBA (Международной боксерской ассоциации), чтобы бокс получил место в олимпийской программе Лос-Анджелеса-2028 (США). Первый этап турнира прошел в Бразилии, второй – в Польше, третий принимала Астана, а четвертый состоится в Индии (15–22 ноября).

По итогам трех этапов лидирует Узбекистан, у которого 12 золотых, 4 серебряные и 11 бронзовых медалей. Мы пос­ле турнира в Астане поднялись на второе место: 11 золотых, 7 серебряных и 7 бронзовых наград. На третьем – Польша: 7 золотых, 7 серебряных, 2 бронзовые медали.

Впереди у национальной коман­ды короткая пауза: с 9 по 16 июля боксеры проведут восстановительный сбор. Затем спортсмены приступят к активной подготовке к главному старту сезона – чемпионату мира (также под эгидой World Boxing), который пройдет в Ливерпуле (Великобритания) с 4 по 14 сентября.