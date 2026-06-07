Казахстан усилит работу с ЮНЕСКО по вопросам ИИ и водной безопасности

Государственный советник Ерлан Карин провел ежегодное заседание Национальной комиссии Республики Казахстан по делам ЮНЕСКО и ИСЕСКО, передает Kazpravda.kz

Фото: Акорда

В заседании приняли участие представители государственных органов, руководители профильных комитетов и экспертных сообществ ЮНЕСКО в Казахстане. Участники обсудили дальнейшее развитие сотрудничества страны с международными организациями, а также ключевые направления совместной работы.

«На заседании поставлены задачи по изучению передовых международных практик в сфере искусственного интеллекта и продвижению глобальной водной повестки. Кроме того, отмечен содержательный вклад ЮНЕСКО и ИСЕСКО в прошедшие мероприятия в Астане – Региональный экологический саммит и Международный симпозиум по Золотой Орде под эгидой ЮНЕСКО», - сообщили в Акорде.

Ерлан Карин подчеркнул важность реализации поручений Главы государства по укреплению взаимодействия с ЮНЕСКО. Отдельное внимание было уделено вопросам продвижения международных инициатив Казахстана в сферах науки, образования, культуры и устойчивого развития.

Участники заседания также обсудили подготовку к ряду международных мероприятий. В частности, речь шла о праздновании в штаб-квартире ЮНЕСКО 100-летия Народного артиста СССР Ермека Серкебаева и известного режиссера Абдоллы Карсакбаева.

Кроме того, рассмотрены вопросы участия казахстанской делегации в 48-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО в Пусане, где будет представлена номинация «Подземные мечети Мангистау».

#ЮНЕСКО #Нацкомиссия #государственный секретарь

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