Казахстан и Китай открыли международную ветеринарную лабораторию

Фото: пресс-служба Минсельхоза

На базе Казахского национального аграрного исследовательского университета (KazNARU) состоялось открытие международной лаборатории имени академика Китайской академии наук Гао Фу, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минсельхоз

Новый научный центр создан в рамках меморандума о долгосрочном научном сотрудничестве, подписанного между KazNARU, Национальной академией наук РК при Президенте РК, Чжэцзянским университетом, Институтом микробиологии Китайской академии наук.

«Лаборатория станет ключевой площадкой для реализации совместных исследований Казахстана и Китая в области биологической безопасности, микробиологии и концепции One Health («Единое здоровье»). Здесь будут проводиться исследования новых и возвращающихся инфекций, мониторинг зоонозных заболеваний, разработка и внедрение современных методов молекулярной диагностики и геномных исследований, создаваться и совершенствоваться технологии обеспечения биологической безопасности», − проинформировали в министерстве.

Создание Международной лаборатории открывает казахстанским ученым доступ к совместным исследованиям с ведущими научными центрами Китая, современным технологиям и международным исследовательским сетям.

Реализация совместных проектов позволит укрепить научный потенциал Казахстана, ускорить внедрение передовых разработок в области биологической безопасности и расширить участие отечественных исследователей в решении глобальных задач здравоохранения, ветеринарии и продовольственной безопасности.