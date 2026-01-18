Казахстан и Германия обсудили развитие аграрного сотрудничества на GFFA в Берлине, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МСХ

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов на полях Международной конференции министров сельского хозяйства, проходящей в рамках 18-го Глобального форума по продовольствию и сельскому хозяйству (Global Forum for Food and Agriculture, GFFA), провёл встречу с Федеральным министром продовольствия и сельского хозяйства Германии Алоисом Райнером.

В ходе встречи Азат Султанов подчеркнул высокий приоритет развития двустороннего сотрудничества в аграрной сфере. Была отмечена ключевая роль Германии как одного из ведущих международных центров диалога по вопросам продовольственной безопасности и устойчивого развития сельского хозяйства.

«Казахстан придаёт особое значение взаимодействию с Германией в области устойчивых агротехнологий, управления водными ресурсами и агроинноваций, а также заинтересован в расширении торгово-экономического сотрудничества и увеличении товарооборота в агропромышленном комплексе. По итогам 11 месяцев 2025 года товарооборот сельскохозяйственной продукции между нашими странами вырос на 20%, а объём экспорта увеличился на 41%, что свидетельствует о росте взаимного интереса к расширению поставок и развитию кооперации», — отметил вице-министр.

В рамках деловой программы также состоялась двусторонняя встреча Азата Султанова с парламентским статс-секретарём Федерального министерства продовольствия и сельского хозяйства Германии Маркусом Шиком.

В ходе переговоров отмечено, что важную роль в развитии двустороннего взаимодействия на протяжении более 16 лет играет Казахстанско-германский аграрно-политический диалог, который является эффективной платформой для обмена опытом, реализации совместных проектов и укрепления партнёрских отношений.

В числе успешных примеров сотрудничества была отмечена реализация совместного казахстанско-германского проекта по устойчивому развитию производства молока в Казахстане (KFM).

С момента запуска в 2019 году проект продемонстрировал значимые практические результаты.

В завершение стороны выразили уверенность, что дальнейшее укрепление сотрудничества между Казахстаном и Германией будет способствовать развитию агропромышленного комплекса, повышению продовольственной безопасности и формированию устойчивой модели сельского хозяйства в регионе.