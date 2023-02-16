Казахстан внедрит электронную очередь на границе с Узбекистаном и Туркменистаном

Электронная очередь будет внедрена на границе Казахстана с Узбекистаном и Туркменистаном, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.

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До конца февраля по периметру Казахстана электронная очередь будет внедрена еще на четырех пунктах пропуска.

Система электронной очереди создана и обслуживается отечественными разработчиками и специалистами сервиса онлайн-бронирования CarGoRuqsat АО «Информационно-учетный центр» Минфина.

«Из четырех пунктов пропуска 2 на границе с Китаем – это пункты пропуска «Бахты» (Абайская область) и «Майкапчагай» (Восточно-Казахстанская область). В «Бахты» сервис CarGoRuqsat заработал с 15 февраля, на автопереходе «Майкапчагай» будет запущен с 20 февраля.

Ранее на казахстанско-китайской границе была внедрена электронная очередь на пунктах пропуска «Достык» и «Нур жолы».

Другие 2 пункта пропуска находятся на юго-западе страны. Это пункты пропуска «Темир-Баба» – с 22 февраля и «Тажен» – с 27 февраля. Оба пункта пропуска находятся в Мангистауской области. Первый на границе с Туркменистаном, второй – с Узбекистаном», – рассказали в КГД.

На сегодня в системе зарегистрировано около 7,5 тысячи пользователей, которые произвели 84 тысячи операций по бронированию очереди.

По сообщению разработчиков, сервис постоянно эволюционирует и улучшается. В скором времени он будет дополнен проверкой личности через face-ID, то есть через сканирование лица, а также заработает подтверждение личности через банковскую карту – для иностранных граждан.

«Так как проверку через государственные базы данных проходят казахстанские перевозчики, по иностранным перевозчикам интеграций с базами данных у нас нет, соответственно, имели место факты неправомерного заполнения очереди. Так, представители нескольких иностранных компаний бронировали очередь, видоизменяя госномера транспортных средств, то есть вбивая их в одном случае со знаком тире, в другом случае – с «пробелом» и так далее, разные вариации. Так они массово занимали бронь, а уже потом имели возможность передвигать машины своих клиентов.

Анализ показал, что за 2 месяца с момента запуска сервиса границу через пункт пропуска «Достык» пересекли 1 759 транспортных средств, из которых 1 108 или 63% – это машины от данных пользователей. Из-за нарушения пользовательского соглашения аккаунты данных пользователей были заблокированы. В случае если фуры с указанными в брони номерами прибудут на границу, они проедут, но передвигать очередь или отменять какую-то бронь указанный пользователь уже не может.

Материалы по факту нарушения пользовательского соглашения будут переданы в правоохранительные органы для дачи соответствующей оценки таким действиям. Необходимо отметить, что в соответствии с заключенным пользовательским соглашением разблокировка аккаунтов пользователей, нарушивших пользовательское соглашение, возможна по истечении 90 календарных дней либо раньше – по решению суда», – поясняет главный специалист Информационно-учетного центра Азамат Курманов.

Напомним, с 23 ноября 2022 года на нескольких пунктах пропуска казахстанско-китайской границы была внедрена электронная очередь – сервис CarGoRuqsat.

Разработчик сервиса – АО «Информационно-учетный центр» МФ РК, со 100-процентным участием государства. Инициаторами внедрения сервиса являются Комитет государственных доходов и Пограничная служба Комитета национальной безопасности РК.

Сервис запущен на цифровой платформе Qoldau.kz и является бесплатным для пользователей.

Задача сервиса электронной очереди CarGoRuqsat состоит в том, чтобы перевозчики могли заранее забронировать очередь, и очередь эта была публичной. Это ускорило процесс прохождения границы грузовыми машинами за счет того, что еще на стадии бронирования перевозчики проходят форматно-логический контроль. Система проверяет заявителя на наличие долгов по налогам, за проезд по платным дорогам, проверяет регистрацию тягача и прицепа и так далее. Вторая задача сервиса – минимизировать риски неправомерной манипуляции с очередью на границе.