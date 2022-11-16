Фото: пресс-служба КГД
Технологии , Цифровизация , Китай

Электронную очередь внедрят в пункте пропуска на казахстанско-китайской границе

Автоматизированную систему электронной очереди запустят в пункте пропуска на казахстанско-китайской границе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета государственных доходов Министерства финансов Казахстана.

Пилотный запуск автоматизированной системы электронной очереди ожидается в автомобильном пункте пропуска «Достык» (сопредельный пункт пропуска «Алашанькоу») на казахстанско-китайской границе с 23 ноября 2022 года.

Казахстанцев предупреждают о временной схеме пропуска транспорта при выезде из нашей страны в этом пункте пропуска.

«С 23 ноября здесь будет использоваться автоматизированная система электронной очереди платформы Qoldau.kz либо мобильное приложение CargoRuqsat (IOS или Android).

Целью создания системы электронной очереди являются обеспечение прозрачности и цифровизации процесса формирования очередности въезда в пункт пропуска транспортных средств, грузов и товаров, а также повышение транзитно-транспортного и экспортного потенциала страны», – проинформировали в КГД.

Систему разработали специалисты АО «Информационно-учетный центр» Минфина. Она максимально удобная и прозрачная, заверили в комитете.

«Водитель после регистрации на указанном портале либо через мобильное приложение выбирает свободный день и время для проезда. При этом водитель получает СМС-оповещение о своей очереди», – рассказали здесь.

Запустить систему электронной очереди на границе поручил глава государства Касым-Жомарт Токаев 20 октября в ходе встречи с общественностью области Жетісу.

«Еще одна актуальная проблема – резкое замедление работы пунктов пропуска на казахстанско-китайской границе в связи с карантинными ограничениями. Возникают скопления грузового автотранспорта, которые вызывают справедливое недовольство водителей. Для исправления ситуации необходимо ускорить внедрение электронной очереди на пограничных пунктах пропуска «Алаколь» и «Нұр жолы», – распорядился президент РК.

Ознакомиться с временной схемой можно на официальных интернет-ресурсах Комитета государственных доходов (kgd.gov.kz) и веб-сайте CargoRuqsat.kz (CGR.qoldau.kz).

«Действующая на сегодняшний день регистрация в журнале и выдача бумажных пропусков в пункте пропуска «Достык» с 22 ноября 2022 года будут прекращены. Действующий список очереди на бумажном носителе будет оцифрован и введен в информационную систему», – заключили в КГД.

Популярное

Все
Только две западноказахстанские семьи из тридцати, лишившихся жилья в начале апреля нынешнего года из-за наводнения, переселились в новые дома
В Карагандинской области отказались от принудительного изъятия пустующих пашен и пастбищ
Стратегическая роль Центральной Азии в мировой экономике и политике будет возрастать, но для этого странам региона необходимо преодолеть ряд общих проблем
Как выжить в условиях BANI
Гузель Яхина: Пишу о том, что мне кажется важным – сегодня и сейчас
Город яблоневого цвета
Согласно логике реформ
Фундамент правового государства
Чтить память предков
​​​​​​​Вместо тысячи слов
Инструмент совершенствования законодательства
Древний, таинственный, «усатый»
Глава Skoda Transportation предложил премьеру создать производство в Казахстане
Дан наказ ему за запах
На сцене цветы жизни
Несколько взрывов прогремели в Стамбуле
Поселок происшествий
Видео о сдаче военных касок на металлолом прокомментировали в Минобороны РК
Унесенные ветром
​​​​​​​Успехи на кортах
Двое рабочих упали с 14-го этажа в Астане, один погиб
Дайрабаев высказался о внешней политике Казахстана
"Учительницу с VIP-пропуском от МВД" наказали в Каскелене – видео
Несмотря на потерю зрения, режиссер Станислав Цих создал свой театр и пообещал Усть-Каменогорску фестиваль мирового уровня
Ауесбаев ответил на критику оппонентами его партии
Ребенок под защитой государства – Кошанов о позиции Токаева
Жительница Балхаша убила свою мать за замечание
Президент выразил соболезнования родным и близким Копена Амирбека
В Правительстве обсудили ход исполнения Программы повышения доходов населения
Беременная женщина выбросилась с 8-го этажа в Алматы
"Не хотели хайповать" – Кажыкен ответил, почему не приехал на место ЧП в Шахтинске
Пакистан заинтересован сотрудничать с Казахстаном в нефтегазовой сфере
Завершено расследование по делу директора "Астана-Зеленстрой"
Из Казахстана планируют открыть регулярные рейсы в Пакистан
Турсынбекова рассказала, как планирует бороться с бытовым насилием
Взрыв газа в кафе в Курчатове: пострадал один человек
Смертельное ДТП: фура протаранила грузовик на трассе Алматы - Оскемен
Трехмесячная девочка скончалась во время забора крови в поликлинике Жамбылской области
Какие документы подписаны по итогам саммита Организации тюркских государств
Казахстан решительно поддерживает территориальную целостность всех государств – Токаев
"Пора признать, что система ОСМС провалилась" – депутат Конуров призывает вернуться к государственной медицине
Дело об истязании мужем беременной жены расследует полиция Алматы
Президент посетил торжественный концерт в честь Дня Республики
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с главой Европейской комиссии
Казахстанский боксер нокаутировал мексиканца на профессиональном ринге
Астана попала в Книгу рекордов Гиннесса
Водитель выпрыгнул из машины на полном ходу в Павлодарской области
Иманбек Зейкенов женился
Новый праздник появился в Казахстане
Экс-главу Китая вывели под руки из президиума на съезде КПК
Водителям "скорой помощи" запретили проезжать на красный и выезжать на встречную полосу
Закон Республики Казахстан Об амнистии
Венецианская комиссия оценила проходящие в Казахстане преобразования
Пять человек погибли в ДТП на трассе в Атырауской области
Акимат Алматинской области сделал заявление после гибели мужчины в массовой драке
Лодка с рыбаками перевернулась на водохранилище в Карагандинской области
Адвокат пытался подкупить потерпевшую сторону в Караганде
Воспитатель била детей в детсаду Аксу
Ипотеку без первоначального взноса запускают в Алматинской области
Машину-двойника выявили в Акмолинской области

Читайте также

Международное сотрудничество , Правительство , Технологии
Глава Skoda Transportation предложил премьеру создать произ…
Транспорт , Технологии , Цифровизация
Полицейских начали предупреждать о приближении опасного вод…
Международное сотрудничество , Правительство , Экономика , Китай
Как будут развивать МЦПС "Хоргос", рассказал Жумангарин
Цифровизация
Мошенники пытаются заработать на цифровом тенге – Нацбанк РК

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]