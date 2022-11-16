Электронную очередь внедрят в пункте пропуска на казахстанско-китайской границе

Автоматизированную систему электронной очереди запустят в пункте пропуска на казахстанско-китайской границе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета государственных доходов Министерства финансов Казахстана.

Пилотный запуск автоматизированной системы электронной очереди ожидается в автомобильном пункте пропуска «Достык» (сопредельный пункт пропуска «Алашанькоу») на казахстанско-китайской границе с 23 ноября 2022 года.

Казахстанцев предупреждают о временной схеме пропуска транспорта при выезде из нашей страны в этом пункте пропуска.

«С 23 ноября здесь будет использоваться автоматизированная система электронной очереди платформы Qoldau.kz либо мобильное приложение CargoRuqsat (IOS или Android).

Целью создания системы электронной очереди являются обеспечение прозрачности и цифровизации процесса формирования очередности въезда в пункт пропуска транспортных средств, грузов и товаров, а также повышение транзитно-транспортного и экспортного потенциала страны», – проинформировали в КГД.

Систему разработали специалисты АО «Информационно-учетный центр» Минфина. Она максимально удобная и прозрачная, заверили в комитете.

«Водитель после регистрации на указанном портале либо через мобильное приложение выбирает свободный день и время для проезда. При этом водитель получает СМС-оповещение о своей очереди», – рассказали здесь.

Запустить систему электронной очереди на границе поручил глава государства Касым-Жомарт Токаев 20 октября в ходе встречи с общественностью области Жетісу.

«Еще одна актуальная проблема – резкое замедление работы пунктов пропуска на казахстанско-китайской границе в связи с карантинными ограничениями. Возникают скопления грузового автотранспорта, которые вызывают справедливое недовольство водителей. Для исправления ситуации необходимо ускорить внедрение электронной очереди на пограничных пунктах пропуска «Алаколь» и «Нұр жолы», – распорядился президент РК.

Ознакомиться с временной схемой можно на официальных интернет-ресурсах Комитета государственных доходов (kgd.gov.kz) и веб-сайте CargoRuqsat.kz (CGR.qoldau.kz).

«Действующая на сегодняшний день регистрация в журнале и выдача бумажных пропусков в пункте пропуска «Достык» с 22 ноября 2022 года будут прекращены. Действующий список очереди на бумажном носителе будет оцифрован и введен в информационную систему», – заключили в КГД.