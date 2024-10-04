Казахстан выпустил еврооблигации на 1,5 млрд долларов США

Ожидается, что этот выпуск еврооблигаций укрепит финансовую устойчивость страны и поддержит её экономический рост

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Республика Казахстан успешно вернулась на рынок еврооблигаций, номинированных в долларах США, впервые с 2015 года, разместив выпуск на сумму 1,5 миллиарда долларов США сроком на 10 лет с купонной ставкой 4,714%, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство финансов РК

Сделке предшествовал однодневный виртуальный роуд-шоу, который доступен только государствам с высоким инвестиционным рейтингом. В течение одного дня были проведены консультации с более чем 100 инвесторами из США, Великобритании, континентальной Европы, Азии и Ближнего Востока, что свидетельствовало о высоком уровне интереса и доверии инвесторов к РК как надежного и высококлассного эмитента на международном рынке капитала, отметили в Минфине.

Кроме того, важным фактором успешного размещения стало недавнее повышение суверенного рейтинга Казахстана агентством Moody’s до уровня Baa1 (стабильный прогноз).

Благодаря своевременности размещения, Министерству финансов удалось достичь оптимальных параметров по объему и цене выпуска. Совокупная книга заявок демонстрировала устойчивый рост, достигнув почти 6 миллиардов долларов США, что позволило установить купонную ставку и доходность на уровне 4,714%, с премией (спред) к казначейским облигациям США в размере 88 базисных пунктов.

Такой спред является одним из рекордных для развивающихся стран с суверенными облигациями сроком на 10 лет. Для сравнения, премия в 88 базисных пунктов ниже вторичных уровней ряда стран с рейтингом уровня «А», таких как Саудовская Аравия, Чили и Польша. Это свидетельствует о высоком доверии международных инвесторов к экономической, финансовой и социальной политике Казахстана.

Этот выпуск еврооблигаций укрепит финансовую устойчивость страны и поддержит её экономический рост. Кроме того, благоприятные условия размещения создадут бэнчмарк (ориентир) для выхода на международные рынки капитала других эмитентов из Казахстана, как квазигосударственных, так и корпоративных.

Еврооблигации были размещены на Лондонской фондовой бирже и Бирже Международного финансового центра «Астана».

В качестве международных организаторов, совместных лид-менеджеров и букраннеров сделки выступили Citi, JPMorgan, Societe Generale и в качестве казахстанского организатора – АО «BCC Invest».