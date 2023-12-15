Казахстан, я люблю тебя! Статьи 15 декабря 2023 г. 1:57 80 Илья Пащенко В Национальном музее Республики Казахстан открылась фотовыставка французской художницы Адель Желански «Мен сені жақсы көремін». фото Игоря Бургандинова Представленные на выставке работы – результат длительной поездки художницы по нашей стране. За шесть месяцев своего пребывания в Казахстане Адель Желански посетила Астану, Алматы, Караганду, Шымкент, Туркестан, Казахстанский Алтай и Мангистау. Открыв выставку, Чрезвычайный и Полномочный Посол Франции в Казахстане Дидье Канесс поблагодарил Министерство культуры и информации РК за возможность провести ее в стенах Национального музея. Он подчеркнул, что мероприятие свидетельствует об укреплении культурных связей между Францией и Казахстаном, импульс которому дала недавняя встреча президентов Касым-Жомарта Токаева и Эмманюэля Макрона. – Все работы Адель Желански переплетают между собой регионы, в которых она побывала, демонстрируя неожиданные порой связи. В своей технике Адель накладывает изображения друг на друга, как бы подчеркивая суть самого пейзажа – природного, социального и исторического. Эта выставка – своеобразное признание в любви к Казахстану, необъятной и многоликой стране, – отметил Дидье Канесс. По словам Адель Желански, выставку можно рассматривать как бортовой журнал, который приглашает зрителей пуститься в путешествие по пути ее следования. Первую серию своих работ она создала в Алматы. Там же услышала фразу, которая навсегда врезалась в ее память: «Если ты потерялась, посмотри на горы». – Ну а как же, в самом деле, не чувствовать себя немного потерянной, когда приезжаешь издалека и вдруг оказываешься посреди обширных пространств, ходишь вдоль этих широких улиц с никогда не пр екращающимся движением, фотографируешь старые советские здания, которые настолько огромные, что даже не помещаются в объектив фотоаппарата? – задается риторическим вопросом художница. В работах, посвященных Алматы, горы становятся как центром творческого поиска, своеобразной доминантой, так и источником смелых художественных решений. Адель Желански стремилась подчеркнуть, что в южном мегаполисе природа, город и люди слились в единый организм. – Во время путешествия я наблюдала смену пейзажей и ритмичное постоянство, в котором разворачиваются городские районы, промышленные зоны, а затем огромные участки земли, безлюдные, пустынные и безмолвные. Я видела, как мимо проносились эти огромные пространства с нефтяными скважинами, и встретила много животных вдоль дорог. Оглядываясь назад, я говорю себе, что, наверное, именно в дороге я узнала больше всего о Казахстане, – рассказала Адель Желански. Действительно, по мере путешествия расширялся и тематический диапазон художницы. Она экспериментировала с кадрами, совершенствовала композицию, стараясь передать все многообразие взаимоотношений человека с окружающей средой, углубляла художественное исследование увиденного. По ее словам, она хотела, чтобы ее работы помогли зрителям раскрыть естественную красоту и ритм постоянного обновления, так свойственные нашей стране. В этом раскрывается глубокий символический смысл названия выставки. Оно родилось в момент путешествия художницы по Туркестанской области. Поинтересовавшись у своего гида Диаса, как будет на казахском «я тебя люблю», Адель услышала в ответ: «Мен сені жақсы көремін». «Если дословно, то «я тебя хорошо вижу», «теперь я вижу тебя», – пояснил проводник. – Казахстан, теперь я вижу тебя, – сказала Адель Желански, закончив свое путешествие. В этих словах, как и в названии выставки, чувствуется искреннее признание: «Казахстан, я люблю тебя». Познакомиться с творчеством художницы, отразившим всю палитру переживаемых ею во время путешествия чувств, жители и гости столицы смогут в течение декабря. #Астана #музей #творчество #фотовыставка #Адель Желански