Казахстан, я люблю тебя!

Представленные на выставке работы – результат длительной поездки художницы по нашей стране. За шесть месяцев своего пребывания в Казахстане Адель Желански посетила Астану, Алматы, Караганду, Шымкент, Туркестан, Казах­станский Алтай и Мангистау.

Открыв выставку, Чрезвычайный и Полномочный Посол Франции в Казах­стане Дидье Канесс поблагодарил Минис­терство культуры и информации РК за возможность провести ее в стенах Нацио­нального музея. Он подчеркнул, что мероприятие свидетельствует об укреплении культурных связей между Францией и Казахстаном, импульс которому дала недавняя встреча президентов Касым-Жомарта Токаева и Эмманюэля Макрона.

– Все работы Адель Желански переплетают между собой регионы, в которых она побывала, демонстрируя неожиданные порой связи. В своей технике Адель накладывает изображения друг на друга, как бы подчеркивая суть самого пейзажа – природного, социального и исторического. Эта выставка – свое­образное признание в любви к Казахстану, необъятной и многоликой стране, – отметил Дидье Канесс.

По словам Адель Желански, выставку можно рассматривать как бортовой журнал, который приглашает зрителей пуститься в путешествие по пути ее следования. Первую серию своих работ она создала в Алматы. Там же услышала фразу, которая навсегда врезалась в ее память: «Если ты потерялась, посмотри на горы».

– Ну а как же, в самом деле, не чувствовать себя немного потерянной, когда приезжаешь издалека и вдруг оказываешься посреди обширных пространств, ходишь вдоль этих широких улиц с никогда не пр екращающимся движением, фотографируешь старые советские здания, которые настолько огромные, что даже не помещаются в объектив фотоаппарата? – задается риторическим вопросом художница.

В работах, посвященных Алматы, горы становятся как центром творческого поис­ка, своеобразной доминантой, так и источником смелых художественных решений. Адель Желански стремилась подчеркнуть, что в южном мегаполисе природа, город и люди слились в единый организм.

– Во время путешествия я наблюдала смену пейзажей и ритмичное постоянство, в котором разворачиваются городские районы, промышленные зоны, а затем огромные участки земли, безлюдные, пус­тынные и безмолвные. Я видела, как мимо проносились эти огромные пространства с нефтяными скважинами, и встретила много животных вдоль дорог. Оглядываясь назад, я говорю себе, что, наверное, именно в дороге я узнала больше всего о Казахстане, – рассказала Адель Желански.

Действительно, по мере путешествия расширялся и тематический диапазон художницы. Она экспериментировала с кадрами, совершенствовала композицию, стараясь передать все многообразие взаимоотношений человека с окружающей средой, углубляла художественное исследование увиденного. По ее словам, она хотела, чтобы ее работы помогли зрителям раскрыть естественную красоту и ритм постоянного обновления, так свойственные нашей стране.

В этом раскрывается глубокий символический смысл названия выставки. Оно родилось в момент путешествия художницы по Туркестанской области. Поинтересовавшись у своего гида Диаса, как будет на казахском «я тебя люблю», Адель услышала в ответ: «Мен сені жақсы көремін». «Если дословно, то «я тебя хорошо вижу», «теперь я вижу тебя», – пояснил проводник.

– Казахстан, теперь я вижу тебя, – сказала Адель Желански, закончив свое путешествие.

В этих словах, как и в названии выставки, чувствуется искреннее признание: «Казахстан, я люблю тебя».

Познакомиться с творчеством художницы, отразившим всю палитру переживаемых ею во время путешествия чувств, жители и гости столицы смогут в течение декабря.