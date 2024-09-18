Казахстан занял 24 место в мировом рейтинге электронного правительства ООН

Цифровизация
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Дана Аменова
корреспондент

Наша страна укрепляет позиции на глобальной арене в сфере цифрового управления

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Согласно UN E-Government Survey 2024, страна поднялась на 24-е место в мировом рейтинге развития электронного правительства, улучшив свою позицию на 4 места по сравнению с предыдущим отчетом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минцифры

В ведомстве отметили, что это один из лучших показателей Казахстана за всю историю участия в рейтинге ООН.

В рейтинге эксперты ООН оценивают развитие электронных услуг и человеческого капитала, а также телекоммуникационную инфраструктуру. 

«Это важный показатель, отражающий наши достижения в цифровизации и достижении эффективного государственного управления. Рейтинг ООН составляется раз в два года и учитывает ключевые аспекты, такие как развитие электронных услуг, человеческого капитала и телекоммуникационной инфраструктуры, оценивая 193 страны. Это достижение является результатом совместной работы, и мы продолжаем работать над тем, чтобы сделать наши услуги доступными, безопасными и инновационными для каждого казахстанца!»,  отметил глава Минцифры Жаслан Мадиев.

Также в отчете были отмечены основные показатели:

Казахстан в группе с очень высоким EGDI. Казахстан занимает 24-е место, сразу после Израиля, и входит в число стран с очень высоким Индексом развития электронного правительства (EGDI). В рейтинге текущего года следом за Казахстаном расположились следующие страны: Уругвай (25 место), Швейцария (26 место), Турция (27 место), Франция (34 место), Китай (35 место), Канада (47 место).В 2024 году рейтинг включает данные, собранные в 2022-2023 годах, и оценивает 193 государства-члена ООН.

ТОП-10 в онлайн-услугах. Казахстан занял 10-е место по индексу онлайн-услуг (OSI), наряду с лидерами мирового рейтинга — Южной Кореей, Данией и Эстонией. Он также вошел в число передовых стран в этой области, опередив Китай, Германию и Австралию.

Лидер среди стран СНГ. Казахстан продолжает лидировать среди стран СНГ, опережая Российскую Федерацию (43-е место), Армению (48-е место), Узбекистан (63-е место) и Азербайджан (74-е место).

Высокие достижения среди стран без выхода к морю (LLDC). Казахстан занимает 1-е место среди стран, не имеющих выхода к морю, с индексом EGDI 0.9009. За ним следуют Монголия, Армения и Узбекистан.

Развитие телекоммуникационной инфраструктуры. Казахстан значительно улучшил свои позиции по индексу телекоммуникационной инфраструктуры (TII), поднявшись на 23 позиции и заняв 41-е место.

В отчете также было отмечено, что Казахстан достиг значительного прогресса в области цифровой трансформации, активно инвестируя в цифровую инфраструктуру и внедряя передовые технологии, такие как искусственный интеллект, блокчейн и Интернет вещей (IoT). Эти инициативы кардинально изменили управление и оказание государственных услуг, делая их более доступными и прозрачными.

Национальная стратегия развития ИКТ и цифровой грамотности, а также внимание к улучшению качества государственных услуг способствуют дальнейшему росту страны в мировых рейтингах и укреплению её позиций как одного из лидеров цифровой трансформации в мире.

Подробнее о том, что Казахстан укрепил позиции в глобальном индексе кибербезопасности можно прочитать здесь

#ООН #рейтинг #Минцифры #электронное правительство

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