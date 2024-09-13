Казахстан укрепил позиции в глобальном индексе кибербезопасности

Республика вошла в группу Tier 2 – Advancing, наряду с такими странами, как Китай, Австрия, Канада и Азербайджан
Международный союз электросвязи (ITU) при ООН опубликовал доклад «Глобального индекса кибербезопасности 2024» (GCI), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минцифры
Согласно новой методике, Казахстан занял место во второй группе (Tier 2 – Advancing), набрав 94,04 балла из 100 возможных.
Рейтинг GCI формируется на основе 83 параметров, охватывающих 5 ключевых направлений кибербезопасности: юридический, технический, организационный аспекты, развитие потенциала и международное сотрудничество.
В отчете 2024 года используется обновленный пятиуровневый анализ, позволяющий более точно оценить достижения стран в области кибербезопасности.
Уровни включают Tier 1 – Role-modelling, Tier 2 – Advancing, Tier 3 – Establishing, Tier 4 – Evolving и Tier 5 – Building.
Казахстан вошел в группу Tier 2 – Advancing, наряду с такими странами, как Китай, Австрия, Канада и Азербайджан. В оценке участвовали 194 страны мира.
В предыдущем отчете (2020/2021), где применялась старая методика, Казахстан занимал 31 место.
«Наша страна в рамках новой методики выполнила все требования в направлениях «юридический» и «сотрудничество», а также продемонстрировала достаточный технический уровень. Однако для дальнейшего повышения рейтинга необходимо усилить организационные меры, развить потенциал, а также усилить меры области международного сотрудничества в сфере кибербезопасности», – говорится в официальном сообщении.
Новая методика оценивает работу за 2023 год и обновляется индекс 1 раз в два года.
В министерстве добавили, что со своей стороны, комитет по информационной безопасности МЦРИАП совместно с казахстанскими отечественными компаниями проводит на постоянной основе работу над улучшением позиции Казахстана на международной арене.