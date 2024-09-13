Казахстан укрепил позиции в глобальном индексе кибербезопасности

Цифровизация
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Дана Аменова
корреспондент

Республика вошла в группу Tier 2 – Advancing, наряду с такими странами, как Китай, Австрия, Канада и Азербайджан

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Международный союз электросвязи (ITU) при ООН опубликовал доклад «Глобального индекса кибербезопасности 2024» (GCI), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минцифры 

Согласно новой методике, Казахстан занял место во второй группе (Tier 2 – Advancing), набрав 94,04 балла из 100 возможных.

Рейтинг GCI формируется на основе 83 параметров, охватывающих 5 ключевых направлений кибербезопасности: юридический, технический, организационный аспекты, развитие потенциала и международное сотрудничество.

В отчете 2024 года используется обновленный пятиуровневый анализ, позволяющий более точно оценить достижения стран в области кибербезопасности.

Уровни включают Tier 1 – Role-modelling, Tier 2 – Advancing, Tier 3 – Establishing, Tier 4 – Evolving и Tier 5 – Building.

Казахстан вошел в группу Tier 2 – Advancing, наряду с такими странами, как Китай, Австрия, Канада и Азербайджан. В оценке участвовали 194 страны мира.

В предыдущем отчете (2020/2021), где применялась старая методика, Казахстан занимал 31 место.

«Наша страна в рамках новой методики выполнила все требования в направлениях «юридический» и «сотрудничество», а также продемонстрировала достаточный технический уровень. Однако для дальнейшего повышения рейтинга необходимо усилить организационные меры, развить потенциал, а также усилить меры области международного сотрудничества в сфере кибербезопасности», – говорится в официальном сообщении.

Новая методика оценивает работу за 2023 год и обновляется индекс 1 раз в два года.

В министерстве добавили, что со своей стороны, комитет по информационной безопасности МЦРИАП совместно с казахстанскими отечественными компаниями проводит на постоянной основе работу над улучшением позиции Казахстана на международной арене.

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