Казахстан завоевал четыре медали на турнире по бадминтону в Иране
В Энзели (Иран) прошел крупный международный турнир по бадминтону, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК
Команда Казахстана завоевала на нем четыре медали, две из которых являются золотыми.
Дмитрий Панарин выиграл мужские одиночные соревнования. При этом Панарин и Наргиза Рахметуллаева заняли первое место среди смешанных команд.
Также в активе нашей команды ещё две награды, завоёванные в смешанных командных соревнованиях. Из авторами стали дуэты Хайтмурат Кульматов/Диана Наменова и Джангир Ибраев/Алиса Кулешова.