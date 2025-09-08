В Энзели (Иран) прошел крупный международный турнир по бадминтону, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

Фото: НОК

Команда Казахстана завоевала на нем четыре медали, две из которых являются золотыми.

Дмитрий Панарин выиграл мужские одиночные соревнования. При этом Панарин и Наргиза Рахметуллаева заняли первое место среди смешанных команд.

Также в активе нашей команды ещё две награды, завоёванные в смешанных командных соревнованиях. Из авторами стали дуэты Хайтмурат Кульматов/Диана Наменова и Джангир Ибраев/Алиса Кулешова.