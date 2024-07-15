Казахстанский певец Ерназар Жубан вошел в число лидеров на «Славянском базаре»

Музыка, Культура, Lifestyle
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Дана Аменова
Корреспондент

В Витебске он завоевал симпатии жюри и зрителей после исполнения композиции «Подберу музыку», сообщает Кazpravda.kz

Фото: instagram.com/yernazar.music/

Судейская коллегия под председательством народной артистки Казахстана Розы Рымбаевой высоко оценила выступление молодого артиста.

По итогам первого конкурсного дня он набрал 69 из 70 максимально возможных баллов. Казахстанец опередил своих конкурентов и занял первое место в турнирной таблице.

На пресс-конференции певец сообщил журналистам, что в течение шести лет пробовал пробиться на этот конкурс и в этом году ему улыбнулась удача.

«У меня вообще нет слов. Это был самый высокий балл. Волнение было, потом я собрался. Песня на самом деле нелегкая – «Подберу музыку», но она мне очень нравится. Когда ее пою – хочется плакать. Главное, если эта песня нравится мне, если от нее у меня мурашки, значит она моя - всегда так было. В конце уже был микс чувств, даже когда я спел со зрителем, я волновался», – заключил Ерназар Жубан.

Напомним, Роза Рымбаева стала председателем жюри международного конкурса «Славянский базар». Радостной новостью народная артистка Казахстана поделилась с поклонниками в соцсетях. 

#конкурс #итоги #лидер #«Славянский базар» #казахстанец? Ерназар Жубан

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