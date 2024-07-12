Роза Рымбаева возглавила жюри международного конкурса «Славянский базар»

Культура, Lifestyle
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Дана Аменова
Корреспондент

Радостной новостью народная артистка Казахстана поделилась с поклонниками в соцсетях, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: instagram.com/rozarymbaeva/

Известная казахстанская певица рассказала о своих впечатлениях от пребывания в Беларуси.

«Дорогие наши земляки, мы находимся в Беларуси на крупном международном конкурсе «Славянский базар» в городе Витебск. Мы идем на открытие международного конкурса «Славянский базар», в котором я работаю в этом году уже председателем жюри. Для меня это очень большая и ответственная работа», – написала она в Instagram

Напомним, на XXXIII международном фестивале искусств участвуют молодые артисты из 42 стран, которые поборятся за призовые места. К творческим достижениям музыкантов приковано внимание огромной зрительской аудитории, начиная с 1992 года.   

 

 

#конкурс #председатель #Роза Рымбаева #«Славянский базар»

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