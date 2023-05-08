Казахстанец Махмуд Сабырхан успешно стартовал на чемпионате мира по боксу

Спорт
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Казахстанский боксер Махмуд Сабырхан в Ташкенте единогласным решением судей победил Иштван Шака из Венгрии, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz

Фото казахстанской федерации бокса

На стадии 1/16 финала в весовой категории до 54 килограммов казахстанцу противостоял Иштван Шака из Венгрии. По итогам трех раундов судьи единогласным решением присудили победу Сабырхану.

Сабырхан, выступающий в весовой категории до 54 килограммов, является чемпионом Азии (2023), а также серебряным призером чемпионата мира (2021) и чемпионата Азии (2022). Его называют Казахским Ломаченко из-за схожего с известным украинским чемпионом Василием Ломаченко стиля боя.

#Спорт #ЧМ по боксу

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