Казахстанец выиграл "золото" чемпионата по тяжелой атлетике и установил новый мировой рекорд

Очередной соревновательный день юношеского чемпионата мира по тяжелой атлетике в Мексике вновь принес медаль в копилку сборной нашей страны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Федерацию тяжелой атлетики РК.

Автором "золота" стал 17-летний воспитанник столичной школы тяжелой атлетики Едыге Емберды, выступавший в категории до 73 килограммов.

В первом упражнении спортсмен не реализовал стартовый подход, однако быстро наверстал упущенное – поднял 134 килограмма и вырвался вперед.

В "толчке" интрига и вовсе сошла на нет – заявленный вес Едыге был выше ближайшего конкурента на 10 килограммов. И, несмотря на то, что первый подход засчитан не был, второй принес золотую медаль, а в заключительном казахстанец и вовсе установил новый мировой рекорд в "толчке" – 172 килограмма.

Серебряным призером турнира стал Диёрбек Эрматов из Узбекистана – 290 (133+157), замкнул тройку Брайан Ибаньез Герреро из Канады – 288 (132+156).

Ранее золотую медаль в копилку Казахстана принес Ерасыл Саулебеков (весовая категория до 67 кг).



