Казахстан–Монако: квалификационный раунд Кубка Дэвиса пройдет в Астане

Спорт,Теннис
69
Дана Аменова
специальный корреспондент

Матчи с участием сильнейших теннисистов пройдут с 6 по 7 февраля 2026 года

Фото: НОК

Национальная мужская сборная Казахстана по теннису поборется с командой Монако за право остаться в элите мирового тенниса в рамках матча первой мировой группы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК 

Казахстан выставит на домашнюю встречу максимально сильный состав. Тренерский штаб заявил всех лидеров. На столичном корте выступят Александр Бублик, Александр Шевченко, Бейбит Жукаев, Тимофей Скатов, Дмитрий Попко и Денис Евсеев.

Игры пройдут на закрытом хардовом корте Национального теннисного центра Beeline Arena. Программа турнира включает четыре одиночных матч и один парный поединок.

На данный момент мужская сборная Казахстана занимает 31-е место в мировом командном рейтинге (Davis Cup Nations Ranking), в то время как команда Монако располагается на 44-й строчке.

#Астана #теннис #квалификация #кубок Дэвиса #раунд

