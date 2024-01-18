Казахстанская Коко Шанель

Попытки создания отечественных ароматов, конечно, предпринимались, но это были коммерческие проекты с привлечением специалистов из-за рубежа. И вот – первые по-настоящему отечественные «ласточки»...

Поиск самой себя

Первые благовония появились в древности на территории Месопотамии и Египта. Однако во всем мире прародительницей парфюмерной индустрии по праву считается Франция. Сегодня в топ стран по производству качест­венного парфюма входит и ряд других европейских государств, а также США и Япония, чьи парфюмерные бренды пользуются огромной популярностью в мире.

Благодаря современным подходам к развитию казахстанской науки профессиональные парфюмеры начали появляться и у нас. Одна из них – Гульжан Тузельбаева, выпускница прог­раммы «Болашақ» и старший научный сотрудник Satbayev University, презентовавшая проект по полномасштабному производству парфюмерной продукции Gulzhan Parfum.

По словам казахстанского парфюмера, она с детства задавалась вопросом: почему в Казахстане не производят собственный парфюм? Правда, будучи человеком с разносторонними интересами, Гульжан не сразу пришла к воплощению детской мечты. Проучившись некоторое время в КИМЭП, девушка перевелась в швейцарский вуз и по его окончании вышла замуж.

– Я родилась в Алматы. Семья часто переезжала, так как отец был госслужащим. Благодаря этому мне посчастливилось побывать в разных уголках Казах­стана. Один год жили в Костанае, один – в Астане. Часто ездила в Павлодар... Надо сказать, наша страна очень прекрасна в своем многообразии, за что я ее и люблю. Видно, эта любовь и детские впечатления и легли в основу моих ароматов, символизирующих наши степи, горы, травы, плоды сочного апорта, – с воодушевлением рассказывает Гульжан.

После окончания университета Гульжан начала работать в сфере бизнеса и финансов, но эта работа девушке с ярко выраженным творческим началом показалась скучной и рутинной. И тогда она решается на новый шаг и поступает в американскую школу актерского мастерства (Actor’s Studio Drama School – Pace University).

– В Actor’s Studio Drama School – Pace University отучилась три месяца. А когда вернулась, поняла, что меня никто нигде не ждет. Съемок в фильмах не предлагали, и сниматься я начала только недавно. А до этого в основном преподавала актерское мастерство, хотя стабильных или хороших денег это не приносило, – вспоминает Гульжан.

Во время карантина у будущего парфюмера, как и у многих других казахстанцев, наступило время переосмысления, анализа и переоценки. И именно в этот период девушка вернулась воспоминаниями к своей детской мечте, всерьез заинтересовавшись парфюмерной индустрией.

– Я очень чувствительна к запахам. Люблю ароматы и придаю им огромное значение. В общем, начала искать подходящий вуз или школу для обучения – здесь или в соседней России. Но после долгих поисков поняла, лучше всего отправиться во Францию. Там отучилась в одной из лучших парфюмерных школ города Грас (Grasse Institute of Perfumery). Это тот самый город, который в буквальном смысле окутан ароматами и о котором повествует известный роман Патрика Зюскенда «Парфюмер». По нему снят и одноименный фильм. Как оказалось, и то, и другое (парфюм и кинематограф) мне очень близко, – не без улыбки говорит Гульжан.

Списавшись с представительст­вом Грасского института парфюмерии, девушка решительно настроилась на предстоящую учебу. Однако во время карантина вылет в другие страны был приостановлен. Помог счастливый случай.

Как раз в то время в Берлине должен был состояться кинофес­тиваль. В списке представленных картин была одна из тех, в которой девушка принимала участие. Таким образом Гульжан с коллегами по киношному цеху вылетела в Германию и оттуда на пару дней – во Францию. Так началась новая страница в жизни девушки, которая тесно связала ее с чувственным миром ароматов, красоты и воплощения детской мечты.

– Учебу окончила в 2022 году. И сейчас выпускаю духи с нашими казахскими именами, с нашими традиционными особенностями. Это уникальные парфюмы «Апорт», «Жаңа апорт», «Амир», «Аида», «Mineral Rose». Моя первая работа – «Алматинский апорт». Есть еще аромат березы с Кок-Жайляу, который получил наивысшие оценки у парфюмеров во Франции. Есть попсовые духи, более свежие, есть древесные. В планах – соз­дать аромат, в составе которого будет алматинская роза. Очень важно выпускать не только парфюм, но и его составляющие. В данный момент закупаюсь во Франции, а хочется производить сырье для парфюм-продукции в Казахстане, – делится планами старший научный сотрудник лаборатории тонкого химического синтеза Satbayev University Гульжан Тузельбаева.

Звезд с неба не хватаю

Мало кто знает, что за красивым на первый взгляд бизнесом стоит немало трудов, а порой и препятствий, с которыми приш­лось столкнуться начинающему парфюмеру. В научной среде идея производства казахстанского парфюма на первых порах была принята весьма скептично. К этому добавлялось еще и недопонимание со стороны близких людей.

– Я обучалась модульно, и не один год. Когда первый раз вернулась, то устроилась в Институт химических наук имени Абикена Бектурова. Возлагала на него большие надежды, но, как оказалось, напрасно. Там считали, что я не химик, хотя на уровне именно парфюма у меня достаточно знаний. А потом вуз передали в частные руки, и многие научные проекты попросту оказались никому не нужны, – сетует Гульжан. – Далее наступил период отчаяния, затянувшийся на несколько месяцев. Очень переживала. После долгих раздумий отправилась в Астану, стучалась во все двери, но безрезультатно. Пока не попала на прием к минист­ру науки и высшего образования Саясату Нурбеку. Это он посоветовал мне показать свои разработки Satbayev University, где я, к счас­тью, наконец была услышана. Мне объяснили, чего от меня хотят и чего ожидают. Рассказали об обязанностях. И сейчас производство парфюма – полноценный научный проект!

Как рассказывает собеседница, трудности все же еще есть. К примеру, нет коробочек, флаконов. А тот упаковочный материал, что имеется, нужно как-то адаптировать к собственному производству.

– У меня есть опыт развития разного рода бизнесов. Мы с сестрой перепробовали очень много вещей: занимались и оформ­лением цветов, и выращиванием помидоров, и инвестициями. Я ведь по своему первому образованию финансист. То есть у нас уже есть общий опыт ведения бизнеса. Пусть мы еще только в начальной стадии выпуска парфюма, но меня воодушевляет сама мысль о том, что мы развиваем его в Казахстане. Это отечественный продукт, причем очень редкий, – замечает начинающий парфюмер.

По словам Гульжан Тузельбаевой, сейчас производство ее парфюмерного дела более или менее налажено, но пока в небольших объемах. Примерно 50 флаконов в месяц. Иногда и больше. Например, на Новый год выпуск бьюти-продукции был больше в связи с увеличением заказов, что тоже очень воодушевило парфюм-леди. К слову, вся работа по выпуску парфюма выполняется вручную.

– Раньше я все делала сама, а сейчас потихоньку нанимаю сотрудников. Ингредиенты, которые используем, привезены из Франции, и они очень хорошего качества. Наши формулы – это формулы классического парфюма с добавлением национального колорита. И конечно, чтобы почувствовать эту гармонию и идиллию парфюма, нужно знать менталитет страны, ее природу, – размышляет Гульжан.

По ее мнению, парфюмеры из-за рубежа, скорее всего, не приедут в Казахстан, но при этом за свои разработки в дистанционном формате могут запросить баснословные деньги.

– Я с неба звезд никогда не хватала, хотя много чего в жизни перепробовала. Сейчас пытаюсь сделать качественный продукт. И потому обидно, когда некоторые спрашивают, а не покупаю ли я продукцию в Китае, а потом разливаю по флаконам? – негодует парфюмер.

В приоритете – качество

Как утверждает отечественный парфюм-мастер, качество для нее – основополагающий момент.

– Я выступаю за качество! И за фундаментальное обучение! Почему в свое время поехала учиться в Америку? Потому что знала – там одна из лучших актерских школ. Кстати, в прошлом году я снялась в фильме – это международный проект. Сейчас идет монтаж. Думаю, скоро на экраны выйдет картина, в которой я сыграла роль на анг­лийском языке. Также очень хорошо говорю и на французском, – рассказывает Гульжан. – И когда мне говорят, что мои духи похожи на какой-то бренд, я принимаю это и как комплимент, и как недостаток.

С одной стороны, приятно, что тебя ставят в один ряд с известными мировыми парфюмерами, а с другой – хочется уникальности, чтобы созданный тобой аромат не был похож ни на что. К примеру, почему наш «Апорт» стал популярным? Потому что это про нас, про Казахстан. И они не похожи на знаменитые «Nina Ricci». Ведь наше большое яблоко с кис­линкой. А потом вышли «Жана апорт». Они более свежие и всем нравятся. На очереди – «Жусан», в котором основной нотой будет запах степной полыни.

К вопросу о цене. По словам старшего научного сотрудника лаборатории тонкого химического синтеза Satbayev University Гульжан Тузельбаевой, средний чек на ее парфюм варьируется от 35 тыс. до 50 тыс. В зависимости от объема. И что немаловажно, это не туалетная вода, а именно парфюм с определенной концент­рацией и использованием нишевых ингредиентов. Как отзываются постоянные покупатели, это вовсе не дорого, учитывая, что весь цикл производства осуществляется вручную.

Пройдя нелегкий и тернистый путь, Гульжан рада, что все же смогла обрести поддержку в лице государства. Работы казахстанского парфюмера высоко оценили на выставках в Катаре и Франции. Благодаря целеустремленности, трудолюбию и креативности шаг за шагом одна из первых парфюмеров Казахстана одолевает новые высоты.

– Сейчас думаю над тем, как масштабировать производство. В планах – подать на коммерциа­лизацию проекта. Кроме того, ведется работа по разработке натуральных ингредиентов, из чего мы собираемся делать экстракцию, в чем я, как парфюмер, очень заинтересована. Повторюсь про алматинскую розу, до чего же хорошо она пахнет! К тому же у нас благоприятный климат для ее выращивания. В Шымкенте мы планируем выращивать другие ингредиенты, в Павлодаре – третьи. У нас такое богатое разнотравье! Наряду с натуральными компонентами также занимаемся синтетичес­кими, которые, кстати, вполне хорошего качества, – рассказала Гульжан Тузельбаева.

А еще она мечтает представлять Казахстан в мировой парфюмерной индустрии, чтобы казахстанский парфюм стал узнаваем и оценен в мире «высоких ароматов».

– Наверное, во мне говорит национальный дух, – улыбается Гульжан. – Мечтаю, чтобы парфюмерный продукт из Казахстана занял достойное место в мире. А еще в дальнейшем хотела бы передавать свои знания. Оказывается, у нас есть желающие среди молодежи. И это очень хорошо.