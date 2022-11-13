Казахстанская команда стала лучшеq в медальном зачете ЧА-2022 по боксу

Сборная Казахстана показала лучший результат, завоевав первое место в общекомандном медальном зачете чемпионата Азии-2022 по боксу в Аммане (Иордания), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz.

Казахстанские боксеры принесли команде 21 медаль — 6 золотых, 7 серебряных и 8 бронзовых и заняли первое место в медальном зачете. Второе место с 13 медалями заняла сборная Узбекистана — 6 золотых, 3 серебряные и 4 бронзовые. Третьей с 12 медалями стала Индия — 4 золотые, 2 серебряные и 6 бронзовых.

Общекомандный медальный зачет ЧА-2022 по боксу:

1. Казахстан — 6-7-8

2. Узбекистан — 6-3-4

3. Индия — 4-2-6

4. Иордания — 2-3-2

5. Таиланд — 2-2-1

6. Япония — 1-5-1

7. Южная Корея — 1-1-4

8. Тайвань — 1-0-3

9. Филиппины — 1-0-2

10. Вьетнам — 1-0-1

11. Монголия — 0-2-8

12. Кыргызстан — 0-0-4

13. Иран — 0-0-2

13. Таджикистан — 0-0-2

15. Пакистан — 0-0-1.