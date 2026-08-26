Бибисара Асаубаева выиграла престижный шахматный турнир во Франции

Шахматы

В решающем противостоянии за титул Асаубаева обыграла украинскую шахматистку Марию Музычук со счетом 2:0

Фото: instagram.com/bibisarachess/

Казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева завоевала титул чемпионки по быстрым шахматам (рапиду) на европейском этапе женского тура WR Women’s Chess Tour, который проходит во французском Сен-Тропе, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz

Как отмечается, дорога к золоту получилась для Асаубаевой непростой. И в четвертьфинале, и в полуфинале дело дошло до тай-брейка, где казахстанке пришлось играть "Армагеддон" - решающую партию, в которой у нее не было права на ошибку.

Несмотря на тяжелые предыдущие встречи, в решающем противостоянии за титул Асаубаева обыграла украинскую шахматистку Марию Музычук со счетом 2:0.

Уже завтра в Сен-Тропе стартует турнир по блицу. Состав участниц останется прежним, так что Асаубаеву ждет еще один сложнейший игровой отрезок.

WR Women’s Chess Tour - это новая глобальная серия, созданная для продвижения женских шахмат, с общим призовым фондом в 200 тысяч долларов. В течение 2026 года тур охватывает четыре континента, проводя этапы в Токио, Пунта-Кане, Мапуту и Сен-Тропе. На каждом этапе играют всего 8 приглашенных топ-шахматисток мира, а две лучшие по итогам раунда выходят в Большой финал, который состоится в ноябре в Штутгарте.

#турнир #шахматы #победа #Бибисара Асаубаева

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