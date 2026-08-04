Студенты Оксфорда, Кембриджа и Гарварда сыграют на ЧМ FIDE в Алматы

Шахматы
Айман Аманжолова
корреспондент

А именно - финал FIDE World University Team Chess Championship и матч юношеских сборных Казахстана и мира, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: kazchess.kz

С 4 по 9 августа в южной столице сыграют команды 16 университетов мира, включая Оксфорд, Кембридж и Гарвард. Казахстан представляют Казахский национальный университет спорта, КазНУ им. аль-Фараби и Алматы Менеджмент Университет, сообщает пресс-служба Казахстанской федерации шахмат.

«Сегодня Казахстан становится местом встречи сильнейших молодых шахматистов, представляющих ведущие образовательные учреждения мира. Этот чемпионат не только борьба за медали, но и площадка для общения, обмена знаниями, укрепления связей между университетами и формирования долгосрочного партнёрства между странами», - сказала вице-премьер РК, министр культуры и информации РК Аида Балаева.

Министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек отметил, что шахматы являются важным образовательным инструментом, а в Казахстане уже есть конкретные результаты в подготовке педагогических кадров: более 200 студентов пяти педагогических вузов прошли обучение по Minor-программе «Педагог по шахматам», а в 31 вузе реализуются программы с дисциплинами по шахматному образованию. По его словам, следующим этапом стало открытие учебно-методической лаборатории KazChessLab на базе Казахского национального женского педагогического университета.

«Шахматы – это не только интеллектуальная игра, но и эффективный образовательный инструмент, который развивает критическое мышление, самостоятельность, ответственность и способность к стратегическому планированию. Именно поэтому для нас принципиально важно готовить педагогов, способных профессионально интегрировать шахматное образование в учебный процесс. Это вклад не только в повышение качества педагогического образования, но и в развитие человеческого капитала и интеллектуального потенциала нашей страны», - сказал министр.

Президент Казахстанской федерации шахмат Тимур Турлов подчеркнул, что проведение турнира в Алматы подтверждает позиции Казахстана и национальной федерации в мировом шахматном движении, а развитие студенческих шахмат является одним из приоритетов, поскольку именно в университетской среде формируются связи, выходящие далеко за рамки спорта.

«Из истории мы знаем, что шахматы родились в Индии, окрепли в Персии и разошлись по миру многочисленными торговыми путями, один из которых проходил прямо здесь, у подножия алматинских гор. Полторы тысячи лет спустя игра вернулась туда, откуда однажды уходила дальше. И то, что именно Казахстан и Алматы сегодня принимают этот исторический виток, лучше любых слов свидетельствует о силе нашей страны и нашей федерации, которая по праву стала одним из локомотивов мировых шахмат. При этом развитие студенческих шахмат – один из приоритетов для нас, потому что именно в университетской среде сегодня завязываются связи и знакомства, которые выходят далеко за рамки шахматной доски и продолжаются в науке, образовании и совместных проектах по всему миру», - заявил президент Казахстанской федерации шахмат Тимур Турлов

Заместитель акима Алматы Нурлан Абдрахим отметил, что Алматы по праву считается студенческим городом, где обучаются более 236 тысяч студентов, и потому символично, что именно здесь проходит чемпионат, объединяющий молодежь из разных стран мира.

По среднему рейтингу участников на 1 августа в число лидеров входят Saint Louis University (2577), Ural State Mining University (2514), University of Texas at Dallas (2441) и Казахский национальный университет спорта (2420).

Составы казахстанских команд:
•          KNUS: GM Казыбек Ногербек (2495), IM Сатбек Ахмединов (2400), IM Арыстан Исанжулов (2385), IM Меруерт Камалиденова (2400), Алишер Мажкенов (2180);
•          Farabi University: FM Ерлан Тлеуханов (2296), Бекарыс Турсунали (2024), Султан Аманжол (1982), WCM Асель Лесбекова (1954, Кыргызстан), Дарина Акпанбетова (1569);
•          AlmaU: FM Жангир Бижигитов (2272), Диас Алимбетов (2149), FM Нурасыл Жумабек (2025), Нурай Еркинбек (1502), Ануар Уалихан (1648).

Параллельно 4-5 августа пройдет матч юношеских сборных Казахстана и мира среди игроков от 8 до 18 лет - отдельно среди юношей и девушек, сначала в рапиде, затем в блице. Общий призовой фонд матча составляет 15 млн тенге.

Организаторами соревнований выступают Международная шахматная федерация (FIDE), Министерство туризма и спорта Республики Казахстан, Министерство науки и высшего образования РК, Казахстанская федерация шахмат, акимат города Алматы. Генеральные партнеры - группа компаний Freedom и корпоративный фонд «Шапагат». Официальные партнеры: КазНУ им. аль-Фараби, Almaty Tourism Bureau и Visit Almaty, компания Herbalife, онлайн-платформа Lichess.org, бренд напитков «Zigi-Zagi», бренд смарт-часов Qutty Band.

Информационные партнеры соревнований: Первый канал «Евразия», Qazsport, Агентство «Хабар», 24.kz, Jibek Joly, Silk Way, 7tv, Телеканал «Астана», ТРК «МИР», Sport+, «Курсив», «Казинформ», Tengrinews, TengriSport, Vesti.kz, Amanat media group, NewTimes, Bes.media, Aikyn.kz, Liter.kz, DK News, Ult.kz, Sportinform.kz, Azattyq Ruhy, Turkystan.kz, Жулдыз FM, Радио NS, Orda.fm, Toppress, Today Info, Chessно говоря, Chess Base.

#турнир #Алматы #шахматы

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