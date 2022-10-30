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Происшествия

Казахстанская студентка погибла во время давки в Сеуле

МИД РК сообщил о гибели казахстанки, передает Kazpravda.kz со ссылкой на tg – канал Министерства иностранных дел. 

«По информации оперативного штаба и полиции города Сеул, среди погибших в результате трагедии в районе Итэвон оказалась гражданка Республики Казахстан, 1996 года рождения, уроженка Актюбинской области. Она являлась студенткой одного из ВУЗов Республики Корея», - говорится в сообщении. 

Казахстанские дипломаты находятся на связи с родными погибшей, оказывают всю необходимую помощь в оформлении документов и дальнейшей отправке тела в Казахстан.

Они продолжают обзванивать граждан, состоящих на консульском учёте. Консульский отдел Посольства РК в Республике Корея переведён в круглосуточный режим работы. Создан оперативный штаб, который находится на постоянной связи с корейскими компетентными органами. 

Опубликованы экстренные контакты Оперативного штаба при Консульском отделе.

Раб. тел: +82 2 379 9714, +82 2 394-9716;

Моб. тел.: +82 10 6682 2992, +82 10 6542 7771;

Эл. почта: seoul@mfa.kz;

Адрес: 53 Jangmun-ro, Yongsan-gu, Seoul, 140-809 서울시 용산구 장문로 53, 140-809.

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