Есть ли казахстанцы среди пострадавших в жуткой трагедии в Сеуле, рассказали в МИД

Информация о пострадавших гражданах Казахстана не поступала, сообщили в МИД РК, передает Kazpravda.kz.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил национальный траур в связи с давкой в районе Итхэвон в Сеуле и выразил соболезнования пострадавшим и семьям погибших. Также он обещал тщательно расследовать причины инцидента и принять фундаментальные меры для предотвращения подобного в будущем.

В результате трагедии по последним данным погибло 151 и пострадало 82 человека.

Информация о пострадавших гражданах Казахстана, по данным МИД РК, не поступала. Между тема консульский отдел Посольства РК в Республике Корея переведён в круглосуточный режим работы. Создан оперативный штаб, который находится на постоянной связи с корейскими компетентными органами. Дипломаты обзванивают казахстанцев, состоящих на консульском учёте.