Казахстанская участница Азиады пожаловалась на "одноразовую" экипировку

«Одноразовая» спортивная форма, на качество которой пожаловалась казахстанская спортсменка, обошлась казахстанцам в 49,2 млн тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на телеграмм канал Qumash .

Фото: t.me/qumash_kz

Алина Саркулова, представительница команды Казахстана по маунтинбайку на Азиаде-2023, пожаловалась на качество формы, выданной спортсменам:

"Что я могу сказать про форму, которую нам выдали. Кроссовки – минус кроссовки. Я в них проходила просто два раза, два раза прошла, и у меня отклеилась подошва. Майка просто рвётся, штаны – то же самое: они просто расходятся и рвутся. Какая-то форма просто одноразовая".

За эту форму комитет по делам спорта заплатил 49,2 млн тенге. На эти деньги нашим спортсменам должны были пошить парадные и тренировочные костюмы, футболки и шорты. Еще 15,8 млн стоили дорожные сумки для спортсменов.

В Минспорта на жалобу спортсменки ответили, что спортивную форму купили у казахстанских производителей и якобы раньше на качество жалоб не поступало. Но, неужели 49,2 млн тенге недостаточно для качественной спортивной экипировки?