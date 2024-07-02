Казахстанские дипломаты отмечают профессиональный праздник Свежий выпуск 2 июля 2024 г. 2:00 79 Лилия Сыздыкова В Министерстве иностранных дел прошло торжественное собрание в канун Дня дипломатической службы РК, который празднуется ежегодно 2 июля. В мероприятии приняли участие ветераны дипломатической службы, представители Администрации Президента, Аппарата Правительства и сотрудники Центрального аппарата МИД РК. Министр иностранных дел Мурат Нуртлеу поздравил коллектив внешнеполитического ведомства с профессиональным праздником и отметил, что благодаря своим глубоким знаниям, жизненному и профессиональному опыту дипломаты усердно трудятся во имя процветания нашего государства. – Казахстан в настоящее время находится в центре региональных и глобальных процессов. Наша страна как государство с большим международным авторитетом и региональным влиянием преодолевает новые рубежи своего развития. Это в том числе результат ежедневной, кропотливой работы казахских дипломатов, – заявил глава МИД. В своей речи он также отметил самоотверженный труд коллектива министерства в реализации внешней политики, определяемой Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым. В честь Дня дипломатической службы ряд ветеранов и дипломатов награждены государственными наградами, а также сотрудникам ведомства присвоены очередные дипломатические ранги. #дипломаты #профессиональный праздник #День дипломатической службы