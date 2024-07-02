Казахстанские дипломаты отмечают профессиональный праздник

В мероприятии приняли участие ветераны дипломатической службы, представители Администрации Президента, Аппарата Правительства и сотрудники Центрального аппарата МИД РК.

Министр иностранных дел Мурат Нуртлеу поздравил коллектив внешнеполитического ведомства с профессиональным праздником и отметил, что благодаря своим глубоким знаниям, жизненному и профессиональному опыту дипломаты усердно трудятся во имя процветания нашего государства.

– Казахстан в настоящее время находится в центре региональных и глобальных процессов. Наша страна как государство с большим меж­дународным авторитетом и региональным влиянием преодолевает новые рубежи свое­го развития. Это в том числе результат ежедневной, кропотливой работы казахских дип­ломатов, – заявил глава МИД.

В своей речи он также отметил самоотверженный труд коллектива министерства в реализации внешней политики, определяемой Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым.

В честь Дня дипломати­ческой службы ряд ветеранов и дипломатов награждены государственными наградами, а также сотрудникам ведомства присвоены очередные дипломатические ранги.