Казахстанские дипломаты отмечают профессиональный праздник

Свежий выпуск
79
Лилия Сыздыкова

В Министерстве иностранных дел прошло торжественное собрание в канун Дня дипломатической службы РК, который празднуется ежегодно 2 июля.

В мероприятии приняли участие ветераны дипломатической службы, представители Администрации Президента, Аппарата Правительства и сотрудники Центрального аппарата МИД РК.

Министр иностранных дел Мурат Нуртлеу поздравил коллектив внешнеполитического ведомства с профессиональным праздником и отметил, что благодаря своим глубоким знаниям, жизненному и профессиональному опыту дипломаты усердно трудятся во имя процветания нашего государства.

– Казахстан в настоящее время находится в центре региональных и глобальных процессов. Наша страна как государство с большим меж­дународным авторитетом и региональным влиянием преодолевает новые рубежи свое­го развития. Это в том числе результат ежедневной, кропотливой работы казахских дип­ломатов, – заявил глава МИД.

В своей речи он также отметил самоотверженный труд коллектива министерства в реализации внешней политики, определяемой Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым.

В честь Дня дипломати­ческой службы ряд ветеранов и дипломатов награждены государственными наградами, а также сотрудникам ведомства присвоены очередные дипломатические ранги.

#дипломаты #профессиональный праздник #День дипломати­ческой службы

Популярное

Все
Инвестиционный проект должен сопровождаться на всем жизненном цикле
Вандализм – путь в никуда
За неуплату налогов последуют большие штрафы
Социальные приоритеты предвыборной программы Токаева
Правительство приступило к построению справедливой и конкурентной экономической системы
В Павлодарской области оставшиеся из-за паводка без жилья семьи отметили новоселье
Депутаты Парламента отправились в регионы для встречи со своими избирателями
Состязания высокого уровня
Министерство здравоохранения выделило 189 квот на ЭКО для женщин региона
От вдохновения к откровению
Защита прав казахстанцев – залог успешного развития страны
Такси направо, такси налево
Сотрудники изданий «Қазақ газеттері» удостоены наград
Приносить пользу обществу
Удивительная находка
Чисто там, где не сорят
Профессионалы принимают поздравления
Казахстанские дипломаты отмечают профессиональный праздник
Семьям пострадавших в трагедии оказывается помощь
Закон Республики Казахстан
Строительные рынки переезжают за город
Девушка задушила ребенка и выпрыгнула из колеса обозрения в Алматы
Заплатить за «уборку» после паводка отказался отдел ЖКХ Петропавловска
Аlma mater казахстанской спецслужбы отмечает 50-летие
Опубликованы итоги конкурса по избранию академиков
Онлайн-трансляция апелляционнного суда над Бишимбаевым состоится 26 июня
12 млн тенге присвоила из бюджета директор детсада в Таразе
Заповедник Барсакельмес отмечает 85-летие
Эпос «Едиге» и топоним «Кушмурун»: неизвестное об известном
Проект по освоению месторождения вольфрамовых руд в Алматинской области введут до конца года
В Алматы завершился 26-й юношеский чемпионат Азии по шахматам
«Эхо степей» раздавалось в Париже
Криминалистика – это целое искусство
Нацбанк предупредил о звонках псевдо-юристов
Китайский зонд доставил на Землю грунт с обратной стороны Луны
В Караганде из мусора делают антивандальные люки для колодцев
Как защитить себя от интернет-мошенничества?
Растут защитники Отечества
Бережному отношению к природе кочевники учили детей с ранних лет
Футзал по-журналистски
Консолидация и развитие
В Алматинской области продолжается снос незаконно построенных сооружений
Доходы стоматологов в Казахстане побили рекорд
Акцию с воодушевлением поддержали жители Жамбылской области
Значительного повышения тарифов опасаются жители Северного Казахстана
Фанаты Димаша изучают казахский язык
Новый этап развития системы здравоохранения страны
Личность и наследие Шынгыз-хана остаются в центре внимания ученых
Преодоление. Пять лет созидания
Семья Кривошеевых – Клеустер вернулась из Германии в Казахстан
Студенты Satbayev University стали победителями республиканского конкурса
Токаев переговорил по телефону с Путиным
Из почти 40 фонтанов в Атырау работает только один
Судебное реформирование: реалии и перспективы
За плечами талантливого хирурга Орала Оспанова десятки тысяч успешных операций
Большую зачистку «мертвых душ» провели  в Костанайской области
WhatsApp-бот против мошенников действует в Астане
Двадцать членов ОПГ доставили в полицию
Казахстан примет участие в саммите животноводства во Франции в качестве почетного гостя
Дело Бишимбаева: астанчанку подозревают в присвоении 100 млн тенге

Читайте также

В Астане подписали ряд соглашений в рамках бизнес-форума ШОС
Семьям пострадавших в трагедии оказывается помощь
Защита прав казахстанцев – залог успешного развития страны
Профессионалы принимают поздравления

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]