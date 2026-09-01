Казахстанские конники завоевали три медали на турнире в Польше

В Вежбне (Польша) завершился международный турнир по конному спорту Wierzbna Bialy Las. Представители сборной Казахстана завоевали на соревнованиях три медали, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

Фото: НОК

В заключительный день выступлений казахстанские спортсмены заняли первое и второе места в конкуре CSI3* с высотой препятствий 120 сантиметров.

Раиса Соколенко на лошади Chevalier преодолела маршрут без штрафных очков и завоевала золотую медаль. Второе место занял Олег Соколенко, выступавший на Shenanigan.

Бронзовым призёром стала представительница Польши Малгожата Кошуцка на V-Querida of Vigo Z.

Ещё одну награду Раиса Соколенко завоевала ранее. Казахстанская спортсменка и Chevalier стали серебряными призёрами в дисциплине CSI1* с высотой препятствий 120 сантиметров.

Таким образом, сборная Казахстана завершила турнир с одной золотой и двумя серебряными наградами.