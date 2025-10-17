На мировом первенстве в Каире сборная РК по пара пауэрлифтингу завоевала 3 золотых, 2 серебряных и 3 бронзовых медали, заняв третье место в общекомандном зачете среди 70 стран-участниц, передает Kazpravda.kz

Фото Федерации пара пауэрлифтинга Казахстана

В частности, трехкратным чемпионом мира стал представитель Акмолинской области Давид Дегтярев, подняв в личном зачете штангу весом 191 кг (новый рекорд Азии). Он одержал также победу по сумме трех подходов (567 кг), опередив соперников из Китая и Сальвадора.

Еще два «золота» в копилку казахстанской команды принесли Раушан Койшибаева и Фариза Толжан. В числе серебряных и бронзовых призеров – Рахметжан Хамаев, Адилжан Баутов, Куаныш Рахатулы, Фархат Мутунов и Вазир Надыров.

Представители Федерации пара пауэрлифтинга РК выразили признательность спортсменам и тренерам, внесшим вклад в успех национальной сборной. По их оценкам, атлеты продемонстрировали силу духа, волю к победе и высокий уровень мастерства, вновь подтвердив статус Казахстана как одной из ведущих стран в мировом паралимпийском пауэрлифтинге.