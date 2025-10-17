Казахстанские пара пауэрлифтеры успешно выступили на ЧМ в Египте

Спорт
131
Асет Калымов
собственный корреспондент по Алматинской области

На мировом первенстве в Каире сборная РК по пара пауэрлифтингу завоевала 3 золотых, 2 серебряных и 3 бронзовых медали, заняв третье место в общекомандном зачете среди 70 стран-участниц, передает Kazpravda.kz

Фото Федерации пара пауэрлифтинга Казахстана

В частности, трехкратным чемпионом мира стал представитель Акмолинской области Давид Дегтярев, подняв в личном зачете штангу весом 191 кг (новый рекорд Азии). Он одержал также победу по сумме трех подходов (567 кг), опередив соперников из Китая и Сальвадора.

Еще два «золота» в копилку казахстанской команды принесли Раушан Койшибаева и Фариза Толжан. В числе серебряных и бронзовых призеров – Рахметжан Хамаев, Адилжан Баутов, Куаныш Рахатулы, Фархат Мутунов и Вазир Надыров.

Представители Федерации пара пауэрлифтинга РК выразили признательность спортсменам и тренерам, внесшим вклад в успех национальной сборной. По их оценкам, атлеты продемонстрировали силу духа, волю к победе и высокий уровень мастерства, вновь подтвердив статус Казахстана как одной из ведущих стран в мировом паралимпийском пауэрлифтинге.

#Спорт #чемпионат #пара пауэрлифтинг

Популярное

Все
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области
Краснокнижного зверька засняли на видео в Алматинской области
Зафиксирован рекордный урожай
Стартовала подписная кампания на 2026 год
О погоде в Казахстане на 16-18 октября сообщили синоптики
В Турции отменили статус «иностранцев» для тюркских народов
Караван из тысячи верблюдов официально вошёл в Книгу рекордов Гиннесса
На границе с Китаем образовалась автомобильная пробка
Столицу Мальты признали самой красивой в мире
В Кызылорде сдана в эксплуатацию автодорога вдоль набережной Сырдарьи
Посол ЕС отметила рост гражданской активности в Казахстане
Афганистан и Пакистан вступили в вооруженный конфликт
Казахстанцев предупредили о сроках пребывания в России
Назначены новые послы Казахстана в ряде стран
Казахстан – ключевой энергетический партнер для ЕС
Умерла Дайан Китон
Президент направил телеграмму поздравления Королю Испании
Нобелевский комитет расследует всплеск ставок на премию мира
Пенсионерам вход бесплатный
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
Треть урожая ушла под снег
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира
Где и по какой цене можно приобрести уголь в Астане
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Токаев проводил Президента Италии в аэропорту Астаны
Завершена реконструкция Центрального стадиона
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
Чем может гордиться Темиртау?
Рахмет от звезд: как прошел концерт Backstreet Boys в Астане
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан

Читайте также

Сильная духом и мастерством
Пятые Всемирные кадетские игры пройдут в Астане в 2026 году
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
«Барысу» откровенно не везет

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]