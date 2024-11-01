Казахстанские пловцы на этапе Кубка мира в Сингапуре установили два рекорда страны
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В Сингапуре стартовал этап Кубка мира по плаванию. Команда Казахстана отметилась двумя рекордами страны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Оlympic.kz
Аделаида Пчелинцева обновила высшее достижение на дистанции 100 метров брассом - 01:07.74.
Галымжан Балабек установил рекорд Казахстана в плавании на 400 метров вольным стилем - 03:47.52.
Отметим, что Егор Попов выступил в финале ЭКМ. Он показал пятый результат на дистанции 200 метров на спине.