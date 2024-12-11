Казахстанские пловцы установили два рекорда страны на чемпионате мира

В Будапеште (Венгрия) стартовал чемпионат мира по плаванию на короткой воде

Фото: пресс-служба НОК РК

Команда Казахстана в стартовый день установила два рекорда страны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

Софья Сподаренко отметилась высшим достижением на дистанции 50 метров баттерфляем, преодолев ее за 26.06.

Мужская команда установила рекорд в эстафете 4 по 100 метров вольным стилем. Адильбек Мусин, Егор Попов, Максим Сказобцов, Глеб Коваленя показали на финише 3.15.97.